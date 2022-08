Benziens schmerzhafte Rückkehr zum TuS St. Hülfe-Heede

Von: Matthias Borchardt

Zum Zuschauen verdammt: Wegen eines Kreuzbandrisses im Knie fehlt Bastian Benzien dem TuS St. Hülfe-Heede mehrere Monate lang. © Borchardt

Bastian Benzien ist zurück beim TuS St. Hülfe-Heede – allerdings vorerst nicht auf dem Platz. Der Rechtsverteidiger fällt mit einem Kreuzbandriss lange aus.

Heede – Zurück zu den Wurzeln: Bastian Benzien hatte sich nach zwei Jahren beim Weser-Ems-Landesligisten GW Mühlen so auf die Rückkehr zu seinem Heimatverein TuS St. Hülfe-Heede gefreut, doch gleich zum Trainingsauftakt Anfang Juli verletzte er sich schwer. Die niederschmetternde Diagnose: Kreuzbandriss im linken Knie. Der 22-Jährige kann sich an die Aktion noch genau erinnern: „Beim Abschlussspiel habe ich ohne gegnerische Einwirkung einen unkontrollierten Schritt gemacht.“ Das Knie schwoll sofort an: Eine MRT-Untersuchung im Krankenhaus in Vechta brachte das Ergebnis – das vordere Kreuzband war gerissen.

Die Diagnose schockte Benzien: „Das war mega deprimierend für mich, denn ich bin sehr motiviert an die neue Aufgabe herangegangen. Ich bin ja nach Hause gekommen, habe ab den Minikickern meine ganze Jugendzeit beim TuS St. Hülfe-Heede verbracht.“ Am 13. September wird der in Diepholz wohnende Defensivmann in Oldenburg vom Kniespezialisten Dr. Keese-Röhrs, Facharzt für Chirurgie und Sportmedizin, operiert. Danach will es der zweikampfstarke und schnelle Fußballer locker angehen: „Ich werde viel Zeit in die Reha stecken. Frühestens im März kehre ich zurück auf den Platz.“



TuS-Coach Jakobsen: „Basti fehlt uns“

Nils Jakobsen, Trainer beim TuS St. Hülfe-Heede, kennt Benzien bereits aus der Jugend. Der 39-Jährige vermisst seinen Neuzugang: „Basti ist sehr beliebt in der Mannschaft. Er fehlt uns nicht nur vom Typ her, sondern auch als starker Rechtsverteidiger.“ Jakobsen nennt eine Stärke seines Spielers: „Basti bringt die Bälle mit Tempo in den Strafraum rein.“



Benzien durchlief bei seinem Stammverein sämtliche Jugendmannschaften, sammelte bei den Herren erste Erfahrungen in der 1. Kreisklasse beziehungsweise in der Kreisliga. Im Winter 2020 trainierte er bereits bei GW Mühlen mit, dann kam Corona. Während der Spielzeiten 2020/2021 und 2021/2022 gehörte Benzien bei den Südoldenburgern zum Landesliga-Kader, kam mehrfach zum Einsatz. „Ich habe viel gelernt in Mühlen, das war hilfreich und hat mega Bock gemacht“, unterstreicht der Betriebswirtschaftsstudent (Duales Studium an der PHWT Vechta, sechstes Semester), der seine Bachelor-Arbeit noch abgeben muss.



Jakobsen und Teammanager Alexander Burgardt überzeugten den Fan von Borussia Dortmund vom Projekt des Bezirksligisten TuS St. Hülfe-Heede. „Ich wollte keinen Schritt zurückmachen. Die Liga ist sehr interessant. Ich habe mich auf das Derby gegen die SG Diepholz gefreut“, sagt der 1,83 Meter große Verteidiger.

Außerdem reizte es ihn, von den erfahrenen Akteuren wie Paul Kosenkow, Viktor Pekrul, Andre Krause und Aydin Sünün zu lernen: „Die Mischung zwischen Jung und Alt macht es aus.“ Besonders angetan ist „BB“ allerdings vom 49-jährigen Innenverteidiger Marc Pallentien: „Palle ist mit seiner Routine ein großer Gewinn für die Mannschaft.“

Auch Routinier Pallentien lobt Benzien

Routinier Pallentien ist vom Youngster ganz angetan: „Gleich beim ersten Training habe ich gesehen, dass Basti ein richtig guter Kicker ist. Das war gleich mein erster Eindruck, er wird uns weiterhelfen. Es ist ärgerlich, dass er jetzt länger ausfällt. Er wird uns fehlen.“



Aktiv helfen kann der ehrgeizige Kicker der Mannschaft erst einmal nicht, denn er muss Operation und Reha abwarten. Der gebürtige Vechtaer wird aber auf den Platz zurückkehren, verfolgt die Bezirksliga-Spiele zunächst als Zuschauer. Und das fällt ihm sicherlich schwer.