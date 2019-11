Bassums Heim-Auftritt fast in Bestbesetzung – aber ohne Coach

Bassum – Eine weitere Großveranstaltung des Schützenvereins Bassum von 1848 steht vor der Tür, denn der Bundesliga-Heimwettkampf der Luftpistolenmannschaft wirft seine Schatten voraus. „Wir freuen uns besonders, dass der Olympiasieger Christian Reitz wieder mit seinem Verein, dem SV Kriftel, bei uns zu Gast ist“, kündigt Trainer Jens Voß den wohl derzeit besten Pistolenschützen Deutschlands an. „Außerdem sehen wir in Bassum das Lokalderby zwischen Freischütz Wathlingen und dem SV Uetze. Für Uetze geht´s gegen den Abstieg, während Wathlingen noch um den Finaleinzug kämpft“, erläutert Voß. Komplettiert wird das Sextett durch den SV Falke Dasbach und den GTV Bremerhaven-Seestadtteufel.

Am Samstag um 18.00 Uhr, eine Stunde früher als noch im vergangenen Jahr, treffen die Bassumer Sportler auf die Mannschaft aus Bremerhaven. „Eine schwer ein- zu schätzende Mannschaft. Sie haben eine gute Mischung aus sehr erfahrenen Schützen und mit Jan-Luca Karstedt auch den derzeit erfolgreichsten Junioren aus dem norddeutschen Raum“, weiß Voß über die Seestadtteufel zu berichten und ergänzt: „Sie stehen zwar nur auf Platz neun der Tabelle sind aber stärker einzustufen.“

Am Sonntag um 13.00 Uhr empfängt der Tabellendritte die einen Platz höher geführten und noch ungeschlagenen Krifteler, die als Favorit gelten. „Gegen Kriftel ist es immer schwer zu punkten, aber es zählt jeder Einzelpunkt, und wenn es denn doch drei werden – umso besser“, gibt Voß sich kämpferisch. Sicherlich wird auch der Mann mit der Mütze wieder dabei sein. Die auffällige Kopfbedeckung von Kriftels Trainer Detlef Glenz ist sein Markenzeichen. Der Bundestrainer Schnellfeuerpistole ist bekannt dafür, dass er hinter seinen Sportlern ordentlich für Stimmung sorgt.

Die Bassumer Mannschaft wird wohl in Bestbesetzung vor Ort sein. Joonas Kallio und Denis Rother reisen schon am morgigen Freitag an und werden beim Aufbau der Anlage helfen. „Die übrigen Schützen treffen im Laufe des Samstags ein“,verrät der sportliche Leiter. Bis auf Albert Grieskamp sind alle an Bord.

Einer wird allerdings fehlen: Der Trainer der Mannschaft, Jens Voß, muss seine Reha vorher antreten. „Ja, das ist leider so. Die Einladung kam sehr kurzfristig. Ich war mir schon sicher, dass es erst 2020 los geht, aber die Gesundheit geht nun einmal vor“, sagt er: „Ich hoffe, dass die Bassumer meine Mannschaft um so mehr anfeuern.“ vo