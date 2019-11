Bassums Coach Jens Voß muss Joonas Kallio trösten

Bremerhaven – „Joonas war ganz schön traurig, dass er an diesem Wochenende keinen Punkt gemacht hat. Da musste ich ihn etwas trösten. Aber dennoch sind wir insgesamt mit seiner Leistung bei seinen ersten Einsätzen für unser Team zufrieden“, erklärte Jens Voß, Trainer des Luftpistolen-Bundesligisten SV Bassum von 1848 gestern.

Insgesamt war es am dritten Wettkampf-Wochenende in Bremerhaven ein passabler Auftritt der Lindenstädter. Nach dem 0:5 vom Samstag gegen den Liga-Mitfavoriten Braunschweiger SG gab es gestern ein 4:1 gegen die Sportschützen Fahrdorf.

Branschweiger SG - SV Bassum von 1848 5:0: In seinem ersten Einsatz für Bassum erzielte Kallio 379 Ringe und verlor damit das Duell gegen Braunschweigs Oleg Omelchuk (382). Aber Voß hatte auch eine Erklärung dafür: „Joonas kam gerade von der Militär-WM in China zurück. Und da hat er in erster Linie Zentralfeuerpistole geschossen. Die Umstellung auf Luftpistole und dann noch die Reisestrapazen sind nicht ohne. Aber er ist ehrgeizig und möchte es nächstes Mal besser machen.“

Auch in den übrigen Partien gab es für die Bassumer Valerij Samojlenko, Thomas Hoppe, Sascha Sandmann und Martin Mohnke nichts zu holen. Erneut auf seinen Einsatz verzichten musste Denis Rother, der zwar in der Halle war, aber für seinen Arbeitgeber die Schießanlage warten musste. „Braunschweig hat echt ein bärenstarkes Team. Die haben viermal mehr als 380 Ringe geschossen. Da kommen wir nicht ran. Braunschweig und Kriftel machen den Staffelsieg unter sich aus“, ist sich Voß sicher.

SV Bassum von 1848 - Sportschützen Fahrdorf 4:1: Rother musste gestern nicht arbeiten und feierte somit seinen Saisoneinstand für Bassum. „Dass er gut in Form ist, hat er an Position fünf bewiesen“, freute sich Voß. Rother setzte sich aufgrund einer bärenstarken letzten Serie mit 370:363 Ringen gegen Michael Bäcker durch. An Position eins erzielte Kallio erneut 379 Ringe, aber sein Gegner, der Däne Jonas Hansen, war einen Ring besser. Für die übrigen Bassumer Punkte sorgten Samojlenko (378), Hoppe (379) und Sandmann (366).

Aber Voß wusste zu berichten, „dass das Ergebnis von 4:1 dem wahren Verlauf des Wettkampfes nicht ganz gerecht wird, denn zur Halbzeit der Partie waren alle Duelle auf des Messers Schneide: „Erst mit den letzten Zehner-Serie haben wir uns dann absetzen können. Das zeigt, dass das Nervenkostüm der Jungs in Ordnung ist“. Zudem freute sich der Bassumer Coach, dass sein Team mit 1 872 Ringen die erst am Samstag aufgestellte Saisonbestleistung (1864) noch einmal verbessern konnte. „So kann es jetzt in 14 Tagen in Uetze gegen Dasbach weitergehen“, blickte Voß schon mal voraus. töb