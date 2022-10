Bassums „Booster“ für die Bundesliga: Erfolgreicher Saisonstart für Bassumer Luftpistolenschützen

Auf hohem Niveau stabilisiert: Dennis Rother sorgte für zwei Einzelpunkte. © ck

Dieser Start soll ein „Booster“ für die kommenden Monate sein. Das wünscht sich Michael Meinhard. „Der Gedanke, dass wir eine erfolgreiche Saison hinlegen können, ist an diesem Wochenende realistisch geworden“, sagte der Trainer der Luftpistolenschützen des SV Bassum von 1848: „Das sollten alle mitnehmen.“ Nach der Zittersaison im Vorjahr, als erst am letzten Bundesliga-Spieltag der Klassenerhalt perfekt gemacht wurde, sorgten nun die zwei 3:2-Siege gegen Raesfeld und gegen Bad Westernkotten für Beruhigung.

Raesfeld – Der erste Blick auf die Tabelle bereitet den Bassumern jedenfalls Spaß: Platz zwei hinter dem scheinbar übermächtigen SV 1935 Kriftel. „So kann man starten. Das war die Vorstellung, und wir haben sie umgesetzt – alles gut“ betonte Meinhard.

Sportschützen Raesfeld - SV Bassum von 1848 2:3: Zum Saisonstart direkt gegen den Gastgeber des Wochenendes – es gibt vom Kopf her leichtere Aufgaben. Gerade für einen Frischling der Liga. Und so durfte man gespannt sein, wie Mattis Hembre hineinfindet. Mit 379 Ringen legte Bassums Neuer aus Norwegen ein ordentliches Wettkampfdebüt hin. Lediglich bei seiner zweiten Serie hatte er etwas gewackelt. „Vielleicht war er nach der ersten Serie etwas zu relaxed gewesen, aber er hat sich dann gut gefangen“, berichtete der 1848er-Coach: „Und dafür, dass er das erste Mal in der Bundesliga geschossen hat – mit Musik und Theater – war das nervlich schon sehr stabil. Von daher sind wir froh, dass er da so durchgekommen ist.“ Mit 379:371 gewann Hembre sein Duell gegen Jan Brückner aus Raesfeld. Die weiteren Bassumer Punkte besorgten Dennis Rother (377:374 gegen Robin Januszek) und Sebastian Wollenhaupt (368:365 gegen Matthias Halke). Fast hätte es sogar für ein 4:1 gereicht, doch Sascha Sandmann zog im zweiten Stechschuss gegen Jona Terboven den Kürzeren. „Schade, aber da war Sascha etwas zu nervös“, sagte Meinhard.

SSV Bad Westernkotten - SV Bassum von 1848 2:3: Am Sonntag lieferte Junioren-Europameister Hembre an Position eins mit 384 Ringen den Tagesbestwert ab, siegte damit überdeutlich gegen Hanna Levkovska (361). „Man hat gesehen, dass er schon ein kühler Norweger ist, der das ganze Drumherum sehr gut wegsteckt“, sagte Meinhard. Wie am Vortag gewann auch Rother sein Duell – 374:362 gegen Peter Müller. „Bei Dennis ist es positiv, dass er sich auf einem hohen Niveau stabilisiert“, erklärte Bassums Coach: „Und so kann man auch davon ausgehen, dass er an guten Tagen über 80 geht.“ Den Sieg gegen den Aufsteiger Bad Westernkotten machte Thomas Hoppe an Position zwei mit einem 370:366 gegen Gregor Luetkevedder klar. „Sie haben alle gekämpft“, sagte Meinhard zum Auftritt der Bassumer: „Und das ist eine wichtige Message für den weiteren Saisonverlauf: Wenn wir kämpfen, können wir gewinnen – und zwar gegen jeden.“

Stenogram Raesfeld - SV Bassum von 1848 2:3: Jan Brückner - Mattis Hembre 371:379; Bart Liebens - Thomas Hoppe 376:375; Robin Januszek - Denis Rother 374:377; Jona Terboven - Sascha Sandmann 368 (10):368 (8); Matthias Halke - Sebastian Wollenhaupt 365:368. Bad Westernkotten - SV Bassum von 1848 2:3: Hanna Levkovska - Hembre 361:384; Gregor Luetkevedder - Hoppe 366:370; Peter Müller - Rother 362:374; Ralf Risse - Sandmann 369:363; Sascha Düsing - Wollenhaupt 365:363.