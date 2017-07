Bassum: Wenn Langeweile spannend sein kann

Bassum - Von Carsten Drösemeyer. Ende gut, alles gut: Mit einem bemerkenswerten Finish hievte sich der TSV Bassum in der vergangenen Saison noch ans rettende Ufer der Fußball-Bezirksliga und sprang so dem drohenden Abstieg in letzter Sekunde so gerade eben von der Schippe.

Auf eine Wiederholung dieses Nervenkitzels legen Trainer Torsten Klein und sein „Co“ Andreas Merdon allerdings verständlicherweise keinen Wert. Beide peilen vielmehr eine sorgenfreie Spielzeit im gesicherten Mittelfeld an. Was im Vergleich zur Vorsaison bereits ein deutlicher Fortschritt wäre. Zur Jahreswende wirkte das damalige Gespann Jürgen Schäfer/Merdon jedenfalls relativ ratlos. Sicherlich nicht die Schuld der beiden Trainer – doch so konnte es nicht weiter gehen. Frischer Input wurde benötigt und in Klein gefunden. Der beruflich stark eingespannte Schäfer trat freiwillig ins zweite Glied zurück und machte Platz für den einstigen Klassekeeper des TSV Wietzen.

Ein Schachzug, der sich als Volltreffer erweisen sollte. Offenbar hatten sich das Duo Klein/Merdon gesucht und gefunden. Beide gehen schon alleine jeweils locker als „Mr. 100.000 Volt“ durch, sodass den Bassumer Trainern ganz sicher genug Starkstrom zur Verfügung steht. „Das stimmt wohl“, lacht Merdon: „Ruhig auf der Bank zu sitzen, ist nicht unser Ding. Wahrscheinlich passen Torsten und ich so gut zusammen, weil wir uns sehr ähnlich sind. Die Arbeit mit ihm macht Riesenspaß.“ Ein Kompliment, das Klein umgehend erwidert: „Mit Andreas lief es von Beginn an super. Wir sind ein tolles Team. Es passte vom Fleck weg.“

Stabilisiert in der Rückrunde

Was sich schnell sportlich auszahlen sollte. Die Lindenstädter gewannen zwar auch in der Rückrunde längst nicht jedes Spiel, wirkten aber wesentlich gefestigter, steckten Rückschläge besser weg und feierten so verdient am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt. Für viele ein sportliches Wunder.

Nicht so für Klein: „Die Jungs haben einfach prima mitgezogen und wurden für die harte Arbeit am Ende belohnt.“ Doch genug der Vergangenheit, die soll laut Klein nur noch als Warnung dienen: „Wir wollen jetzt den nächsten Schritt machen und uns im Bezirksliga-Mittelfeld etablieren.“ Die Chancen hierfür stehen auch gar nicht mal so schlecht. Schließlich verließ den TSV in Leon Timmermann (wechselt zum SC Twistringen) nur ein potenzieller Stammspieler, während das Gerüst des Teams weitestgehend zusammen blieb. Und das ohnehin schon äußerst junge Team erhielt sogar noch zusätzliche „Blutauffrischung“. Neben Offensivkraft Kevin Schwarze (vom TV Neuenkirchen) und Angreifer Marco Baier (aus der A-Jugend des TuS Sulingen) stößt noch ein Quintett aus dem eigenen A-Jugendstall hinzu. Niklas Danker und Joel Gillner sollen die Offensive beleben, Tom Hoffmann sowie Jonas Wilkens die Defensive stärken und Marc Lischkowitz im Mittelfeld die Fäden ziehen.

Klein setzt auch auf seine Rohdiamanten

Allesamt Rohdiamanten, von denen sich Klein einiges verspricht: „Die Jungs bringen viel Qualität mit und können uns bestimmt helfen.“

Genau wie die Achse aus Stammkeeper Dominik Overmeyer, Abwehrchef Mathis Hoffmann, Mittelfeld-Antreiber Tobias Cordes sowie Goalgetter Oliver Meyer. Dieses erfahrenere Quartett soll zusammen mit den Entdeckungen des Vorjahres Steffen Bönsch (Innenverteidigung) und Alexander Pestkowski (offensives Mittelfeld) die „Jugend forscht-Abteilung“ führen. Ein Plan, der aufgehen dürfte.

Alles spricht für eine entspannte Saison, sodass sogar das Duo Klein/Merdon künftig seine Drehzahl leicht runterfahren kann.