Bassum startet mit Torfestival

Fröhlich trifft fünffach beim 7:1 gegen Vilsen / Bors führt SCT zum 1:0-Erfolg

+ Nicht zu stoppen: Bassumss Florian Fröhlich schnürte am ersten Tag des Sulinger Wintercups einen Fünferpack. Foto: jdi

Sulingen – Am Samstag startete der erste Sulinger Wintercup mit knapp 100 Zuschauern nach Maß, gestern fegte Sturmtief „Sabine“ die angesetzten Termine vom Terminplan. Sulingens Fußball-Spartenleiter Ralf Knake und Erstherren-Trainer Walter Brinkmann aus dem Organisationsteam entschieden sich am Morgen, die Gruppenspiele zwischen den Bezirksligisten TSV Wetschen und dem FC Sulingen sowie des gastgebenden Landesligisten TuS Sulingen gegen Bezirksligist SG Diepholz zu verlegen. „Wir wollten für die Spieler und Zuschauer während der An- und Abfahrt und während der Spiele kein unnötiges Risiko eingehen“, erläuterte Brinkmann. Wetschen trifft nun am Dienstag (19.30 Uhr) auf den FC Sulingen, während der Gastgeber am Donnerstag (19.30 Uhr) gegen Diepholz antritt.