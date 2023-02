DM-Finale in Neu-Ulm: SV Bassum von 1848 kräftig „abgeschrubbt“

Von: Malte Rehnert

Teilen

366 Ringe: Auch Bassums Valerij Samojlenko fand in Neu-Ulm überhaupt nicht in die Spur. © krüger

Ein glattes 0:5 im Viertelfinale gegen den SV Waldkirch: Die Luftpistolen-Schützen des SV Bassum von 1848 mussten beim Bundesliga-Finale in Neu-Ulm schon früh die Koffer packen - und sie rätseln so ein bisschen, warum.

Neu-Ulm – Jens Voß saß am Sonntagmittag bereits im Zug und klappte sein Laptop auf, als in der „ratiopharm-Arena“ in Neu-Ulm das Finale um die Deutsche Meisterschaft losging. Der Sportleiter und Trainer des SV Bassum von 1848 war mit seiner Luftpistolen-Mannschaft, die sich den 5:0-Triumph des neuen Titelträgers SV Kelheim-Gmünd noch vor Ort anschaute, nur kurz dabei gewesen. Im Viertelfinale setzte es ein 0:5 gegen den SV Waldkirch. „Das ist niederschmetternd“, gestand Voß, meinte aber nicht nur das deutliche Ergebnis: „Was uns noch mehr ärgert, ist, dass wir nicht gut geschossen haben.“

Zum siebten Mal waren die Bassumer beim Abschlusswettkampf der acht besten Teams – je vier aus den Bundesligen Nord und Süd – am Start. Zum sechsten Mal war schon nach dem ersten Schießen Schluss. Somit endete die bis dato vorzügliche Saison der 1848er, die in der Nordstaffel Vizemeister geworden waren, mit einer herben Enttäuschung. „Unsere Vorrunde war genial, hervorragend. Damit haben wir nicht gerechnet“, betonte Voß: „Aber dieses Finale trübt das Ganze ein bisschen.“ Auch beim „Public Viewing“ im Vereinsheim in Bassum dürfte die Stimmung alles andere als ausgelassen gewesen sein.

Was genau in diesem entscheidenden Wettkampf schief lief? Die Bassumer wirkten ratlos. „Es ist schwer zu beschreiben“, sagte Thomas Hoppe. Die Bassumer Nummer zwei hatte mit 367 deutlich weniger Ringe geschossen als gewohnt. Blöd aus Bassumer Sicht: Den Teamkollegen ging es genauso. Erik Eknes (372) blieb immerhin über 370, Valerij Samojlenko (366), Denis Rother (364) und Sascha Sandmann (361) jedoch darunter. 1 830 Ringe – das Gesamtergebnis war das schlechteste im Viertelfinale, das jedoch insgesamt ein ziemlich schwaches Niveau bot. „Das ist der Viertelfinal-Effekt“, sagte Voß, „den sieht man jedes Jahr. Wer verliert, ist eben direkt raus. Diesen Druck spüren vor allem die Medaillenanwärter.“

Aber eben auch die Bassumer. „Natürlich war der Druck da, natürlich wollten wir mehr reißen“, räumte Hoppe ein: „Und dann werden wir so abgeschrubbt.“

Die ungewohnt große Kulisse, beim Viertelfinale saßen etwa 800 Zuschauer auf den Rängen, mochte Voß nicht als Grund für die frustrierende Darbietung heranziehen: „Die Halle dort ist sehr groß – eine Handballhalle, in der sich die Geräusche verteilen. Da ist es mit der Akustik heftiger, wenn in einer kleinen Turnhalle Rabatz gemacht wird.“

DM-Endrunde

Viertelfinale (Luftpistole) SV Kelheim - GK Hannover 3:2

SV Waldkirch - SV Bassum 1848 5:0

ESV Weil - Freisch. Wathlingen 4:1

Sgi Waldenburg - SV Kriftel 1:4 Halbfinale SV Kelheim - SV Waldkirch 4:1

ESV Weil- SV Kriftel 3:2

Um Platz drei SV Waldkirch - SV Kriftel 1:4

Finale SV Kelheim - ESV Weil 5:0

Stenogramm: Viertelfinale, SV Waldkirch - SV Bassum von 1848 5:0 (1875:1830): Dimitrije Grgic - Erik Eknes 378:372; Alexander Kindig - Thomas Hoppe 381:367; Matthias Holderried - Valerij Samojlenko 378:366; Sebastian Kugelmann - Denis Rother 373:364; Lea Kleesattel - Sascha Sandmann 365:361.

Der einzige, dem die Atmosphäre zu schaffen gemacht haben könnte, sei laut Voß der Norweger Erik Eknes. Bassums Nummer eins, eigentlich immer für 380 plus x Ringe gut, kam diesmal überhaupt nicht zurecht. „Bei Erik muss man aber sehen, dass er erst 20 Jahre alt ist – und dann war es seine erste Finalteilnahme vor so vielen Zuschauern“, sagte Voß.

Bei den anderen, erfahreneren Bassumern lag es eher an den schlechten Starts, die sie in ihren Begegnungen überwiegend hinlegten. „Fast alle sind nicht richtig in die Puschen gekommen“, seufzte Voß: „Wenn man gleich hinterherrennt, passiert etwas in den Köpfen – natürlich auch beim Gegner, der immer selbstbewusster wird.“ Und so stand am Ende das bittere 0:5. Voß wird nun in die Analyse gehen und schauen, „was wir, vielleicht auch in der Vorbereitung, verbessern können“.

Trotz des frühen Scheiterns stießen die 1848er am Samstagabend gemeinsam an – und Hoppe resümierte: „Die Finalteilnahme war ein Bonus, den wir uns erarbeitet haben. Wir haben es genossen hier – es war ein guter Abschluss der Saison.“

Daumendrücken in der Heimat: Im Bassumer Vereinsheim der Schützen lief am Samstag die Live-Übertragung des Bundesliga-Viertelfinals. © sommer

Fast das komplette Bassumer Team sowie Trainer Jens Voß (rechts) und Betreuer Thomas Bremer (links) war in Neu-Ulm dabei. © sv bassum von 1848