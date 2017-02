Barrier Willenskraft belohnt

Barrien - Der TSV Barrien ist gerettet: Am Ende einer schwierigen Saison in der Korball-Bundesliga Nord bekam die Mannschaft von Manfred Otto die zweite Luft und holte vier wichtige Punkte. Auch der TSV Heiligenrode siegte doppelt und darf sich nun wieder große Hoffnungen auf die DM-Teilnahme machen.

Der SV Heiligenfelde hat vor dem letzten Spieltag nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt. Die SG Findorff steht bereits sicher als Meister fest.

SV Heiligenfelde - TSV Barrien 3:5 (2:2): Showdown beim Nachbarschaftsduell: Für beide Mannschaften ging es darum, sich aus dem Abstiegssumpf zu befreien. Und so gingen beide auch zu Werke, allerdings ohne großes Offensivfeuerwerk. SVH-Coach Spalkhaver sah zunächst die Abwehrreihen am Drücker, während Barriens Manfred Otto die Fehlerquote seiner Mannschaft bemängelte: „Eine Fülle von technischen Fehlern führte bei uns immer wieder zu Ballverlusten. So kam einfach kein Fluss in die Offensivaktionen.“

Nach der Pause konnte sich der TSV winzige Vorteile verschaffen und diese auch zu Treffern ummünzen. „Man konnte keinen Klassenunterschied erkennen – mit etwas mehr Wurfglück hätten auch wir als Sieger vom Platz gehen können“, fand Jörg Spalkhaver. Für Otto war es ein Arbeitssieg – aber ein sehr wichtiger.

+ Meike Solte warf sieben Körbe für den TSV Heiligenrode. © Westermann TSV Heiligenrode - SV Brake 15:12 (8:6): Heiligenrodes Trainerin Dagmar Schnelle musste mit einer gesundheitlich angeschlagenen Mannschaft anreisen und hatte deshalb zur Sicherheit Malin Kortkamp aus der 2. Mannschaft mit nach Brake genommen. Doch sie sah zunächst noch zu. Gegen die Gastgeberinnen erwischte der TSV einen guten Start und legte schnell vier Körbe vor.

Nach dem Seitenwechsel gelangen durch zwei Tempogegenstöße zwei weitere wichtige Treffer zum vorentscheidenden 10:6, in der Folge konnte Blau-Weiß den Vorsprung immer weiter ausbauen – bis zum 15:9 (30. Minute). Auch ein Braker Endspurt mit drei Treffern in Folge brachte den Heiligenroder Sieg nicht mehr ernsthaft in Gefahr.

SV Heiligenfelde - TSV Thedinghausen 5:13 (1:8): Im Kampf gegen den Abstieg schlug sich Heiligenfelde zunächst gut. Während einer weitgehend zähen Anfangsphase, in der beide Abwehrreihen klar dominierten, dauerte es ganze sieben Minuten bis zum ersten Treffer, und keine Mannschaft konnte sich absetzen. „Aber dann haben wir uns leider eine zehnminütige Auszeit genommen“, ärgerte sich Coach Spalkhaver.

So lag der SVH schon zur Pause mehr als deutlich mit 1:8 zurück. Damit war die Vorentscheidung gefallen, und selbst eine ansprechende zweite Halbzeit konnte dem Spiel keine Wende mehr geben. Nach dieser erneuten Niederlage rückt der Klassenerhalt für Heiligenfelde in weite Ferne – vom rettenden Ufer trennen den Aufsteiger bei noch zwei ausstehenden Spielen satte drei Punkte.

TSV Barrien - TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 10:5 (6:3): In einer engen Partie wussten beide Teams durchaus zu überzeugen. Allerdings schien Barrien etwas entschlossener aufzutreten. Die TSG haderte mit einigen abgepfiffenen Treffern: „Das Ergebnis hätte sonst noch enger ausfallen können“, analysierte Coach Lisser. „Mich hat am meisten beeindruckt, wie aufopferungsvoll das Team gekämpft hat, und dass es auch nach der klaren Führung bis zum Abpfiff nicht nachgelassen hat. Ein sehr willensstarker Auftritt meiner Mannschaft“, durfte sich Manfred Otto über den zweiten wichtigen Sieg freuen. Der TSV hat sich damit aller Abstiegssorgen entledigt, und auch die TSG ist bei drei Punkten Vorsprung so gut wie gerettet.

Oldenbroker TV - TSV Heiligenrode 11:13 (2:6): Gegen den Tabellenzweiten, der zuvor die wichtige Partie gegen Spitzenreiter SG Findorff mit 8:16 verloren hatte, legte Heiligenrode wieder einen guten Start hin und traf sechs Mal in Folge zum Halbzeitstand. Obwohl sich nach dem Seitenwechsel auch Oldenbrok so langsam eingeworfen hatte, hielt der TSV den Tabellenzweiten auf Distanz und gewann am Ende sicher. Da Ann-Cathrin Hagen sich im ersten Spiel verletzt hatte und Gabi Brosowsky ebenfalls passen musste, kam nun doch noch der Einsatz von Malin Kortkamp aus der Niedersachsenliga-Reserve.

„Sie hat sich mühelos integriert – auf einer für sie ungewohnten Position als Abwehrspielerin im Feld“, lobte Schnelle. Ihre Mannschaft schnappte sich nach diesen zwei entschlossenen Auftritten wieder Platz zwei und wird sich sehr wahrscheinlich für die DM-Teilnahme (Platz drei) qualifizieren.

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst - SG Findorff 12:17 (5:8): „Wir wollen Spaß haben und Findorff ärgern“, hatte TSG-Trainerin Anke Lisser als Devise ausgegeben. Und diese Vorgabe wurde direkt umgesetzt – eine kompakte Abwehrleistung und schöne Spielzüge im Angriff zeigten das Potenzial der TSG. Trotz der Niederlage gegen den Tabellenführer fand Lisser am Ende vor allem für zwei Spielerinnen lobende Worte.

„Melanie Dobbertin und Pia Züdel haben in diesem Spiel Tabea Ströhemann unterm Korb vertreten, und das ohne regelmäßiges Training. Das haben sie sehr gut gemacht“, kommentierte sie. Dank der beiden Niederlagen des Tabellennachbarn Heiligenfelde hat die TSG trotz allem vor dem letzten Spieltag gute Chancen auf den Klassenerhalt.

she