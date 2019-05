Barriens Routiniers fehlen Nuancen

Rahlstedt – Auch vom zweiten Auswärtsspiel der Saison kehrten die Herren 30 des Barrier TC ohne Punkte zurück. Wie beim TC Wernigerode mussten sich die Barrier nun auch beim Rahlstedter HTC mit 4:5 geschlagen geben. „Das ist echt bitter. Derzeit fehlt uns dieses gewisse Quäntchen, ein paar Prozente“, konstatierte Mannschaftsführer Erik Trümpler.

In Rahlstedt verlief schon die erste Einzelrunde anders als erhofft. „Wir hatten mit einer 3:0-Führung geliebäugelt, aber leider haben wir nur einen Sieg einfahren können“, bedauerte Trümpler. Für diesen Punkt war Tobias Kuhlmann verantwortlich. An Position zwei zeigte er eine starke Leistung. Florian Hartje, der in der Vorsaison alle seine sechs Einzel und in dieser Spielzeit auch seine bisherigen zwei Matches gewann, verlor hingegen. „Florians Gegner hat sehr stark gespielt, ohne Fehler. Da konnte er ihm sein Spiel nicht aufdrücken“, analysierte Trümpler. Großes Pech hatte Mike Uhde: Er verletzte sich am Ende des ersten Durchgangs am Oberschenkel. Trotzdem kämpfte er sich durch den zweiten Satz, den er sogar mit 7:5 gewann. Im Matchtiebreak zog er jedoch den Kürzeren.

Nun mussten es die Spieler der zweiten Einzelrunde richten. Wie erwartet war zunächst der angeschlagene Till Heilshorn ohne reelle Siegchance. Dafür trumpfte Florian Dill auf: An der Spitzenposition trat er selbstbewusst auf und gewann souverän mit 6:3 und 6:3. Wichtig war der Sieg von Markus Andresen. Das unorthodoxe Spiel seines Kontrahenten und die wechselnden Winde machten ihm zu schaffen. Am Ende behielt Andresen aber die Oberhand.

Kurz darauf gingen die Barrier sogar mit 4:3 in Führung, denn das Doppel Kuhlmann/Florian Zeichner harmonierte prächtig. Doch den anderen Kombinationen fehlte das Glück: Volker Zorn und Trümpler vergaben im zweiten Durchgang zwei Satzbälle, auch eine 3:0-Führung im Tiebreak nutzte nichts. Das Duo Hartje/Andresen scheiterte gegen zwei „Aufschlagmonster“, so Trümpler. te