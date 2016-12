Barrien zeigt im vorerst letzten Derby kaum Mitleid

Tennis-Nordwestligist siegt 5:1 in Brinkum / Hartje: „Titelgewinn wird schwer“

+ Tobias Killer holte im Nordwestliga-Derby gegen Barrien den Ehrenpunkt für den FTSV Jahn Brinkum. - Foto: Westermann

BRINKUM - Das vorerst letzte Derby in der Tennis-Nordwestliga zwischen dem gastgebenden FTSV Jahn Brinkum und dem Barrier TC war wie erwartet eine klare Angelegenheit. Der Titelkandidat BTC siegte mit 5:1.

Allerdings spiegelt das Ergebnis nicht ganz den Spielverlauf wider. „Es waren einige enge Ergebnisse dabei. Mit ein bisschen mehr Glück hätten wir noch einen zweiten Punkt holen“, befand Jahn-Kapitän Thorben Gruner, der sogar auf seine Nummer zwei Björn Linke (Tischtennisspiel) hatte verzichten müssen. Teamkamerad Tobias Killer hatte zunächst für eine Überraschung gesorgt, als er den fünf Leistungsklassen höher eingestuften Till Heilshorn mit 6:0, 5:7 und 10:5 bezwang. „Tobi ist in einer sehr starken Form. Den Sieg habe ich ihm zugetraut“, betonte Gruner. Killer lag nach einer starken Leistung sogar mit 6:0 und 4:1 in Führung. Doch dann fand Heilshorn, der von seiner Bestform ein ganzes Stück entfernt war, seinen Rhythmus, prozierte deutlich weniger Fehler und drehte den zweiten Satz noch. Im Matchtiebreak trumpfte Killer wieder auf. Nach einem 0:2 erzielte er sieben Punkte in Folge und bog so auf die Siegerstraße ab. Beinahe hätte er auch im Doppel triumphiert. Doch mit Jan-Dirk Wittrock unterlag er dem Duo Tobias Kuhlmann/Fabrian Brenz mit 4:10 im Matchtiebreak.

Tobias Kuhlmann hat Probleme beim Return

Schon im Einzel hatten sich Wittrock und Kuhlmann duelliert. „Dabei hat man Tobias, genau wie vorher Till Heilshorn, die fehlende Matchpraxis angemerkt. Es war sein erstes Einzel seit Juni“, verriet Barriens Kapitän Florian Hartje. Gerade beim Return hatte Kuhlmann Probleme. Aber auch Wittrock fand lange Zeit nicht seine Sicherheit. So hatte am Ende der BTC-Akteur mit 6:3 und 6.4 die Nase vorne.

An Rang vier trafen Sören Rudeck und Fabrian Brenz, der für den erkrankten Florian Zeichner und den verhinderten Markus Andresen eingesprungen war, aufeinander. Wie erwartet lieferten sich die beiden viele lange Ballwechsel. Im ersten Satz entschied Brenz die engen Spiele für sich. Nach dem 6:1 und 5:2 konnte Rudeck noch einmal zurückschlagen und auf 4:5 verkürzen, doch dann machte Brenz den Sack zu. „Fabrian ist in einer sehr guten Form. Er hat letztlich sicherer gespielt als Sören“, urteilte Florian Hartje. Er selber konnte nach nur wenigen Minuten seinen Tennisschläger wieder einpacken, denn an der Spitzenposition gab Thorben Gruner beim Stand von 0:4 auf. „Seit dem Sommer plagen mich Schulterprobleme. Seitdem habe ich nicht mehr aufgeschlagen, selbst beim Training nicht. Leider sind die Probleme beim Warmmachen wieder aufgetaucht“, bedauerte Gruner. „Es scheint schlimmer zu sein als ich dachte. Vielleicht sollte ich doch mal zum Arzt gehen.“ Im Doppel trat er an der Seite von Sören Rudeck zwar an, doch gegen die stark spielenden Hartje/Heilshorn waren die Brinkumer chancenlos.

Nach der zweiten Niederlage gegen einen Titelkandidaten stehen die Brinkumer auf dem vorletzten Platz. Die Barrier liegen in Lauerstellung, als Favorit auf die Meisterschaft sehen sie sich jedoch nicht. „Einigen fehlt Spielpraxis. Das wird in den Partien gegen die direkten Konkurrenten entscheidend sein. Daher wird es mit dem Titelgewinn sehr schwer werden“, glaubt Hartje. - te