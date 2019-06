Barrien II weiter in der Erfolgsspur

Bremen – Drittes Spiel, dritter Sieg – der Barrier TC II lässt in der Tennis-Verbandsklasse bislang rein gar nichts anbrennen: Auch beim TV Ost-Bremen V stießen Mannschaftsführer Lennart Stegemann und Co. auf keine nennenswerten Schwierigkeiten und bauten durch ein glasklares 5:1 ihr Punktkonto auf makellose 6:0-Zähler aus.

Entsprechend positiv fiel das Fazit von Stegemann aus: „Die Sommerrunde läuft ganz nach unserem Geschmack. Aber jetzt müssen wir in zwei Wochen beim ebenfalls ungeschlagenen TC Falkenberg ran. Da dürfte sich wohl die Meisterschaft entscheiden.“

Wobei Barriens Reserve der Titel durchaus zuzutrauen ist. Zumindest dann, wenn man den jüngsten Auftritt als Maßstab nimmt. Die Hausherren erwiesen sich vom ersten Ballwechsel an lediglich als besserer Sparringpartner für den BTC und waren mit dem Ehrenpunkt mehr als gut bedient. Dieser hing nämlich lange Zeit am seidenen Faden, ehe Bremens Nummer zwei David Schulz nach Abwehr von drei Matchbällen doch noch mit 11:9 im Match-Tiebreak über Stegemann triumphierte. Was Barriens Kapitän sichtlich wurmte: „Ein 9:6 muss eigentlich reichen. Das ärgert mich.“ Dafür durfte er sich aber über fünf mühelose Gästeerfolge ohne Satzverlust freuen. Okay, BTC-Spitzenspieler Leon Christian Andrä profitierte gegen Till Witte von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Kontrahenten, lag beim Stand von 6:4, 4:2 indes ohnehin bereits auf Siegkurs. Und da Stefan Schubert, Christoph Lielienbecker sowie die Gäste-Paarungen Andrä/Lielienbecker und Stegemann/Schubert auch in souveräner Manier punkteten, durfte sich Barrien über ein müheloses 5:1 freuen. Falkenberg kann also definitiv kommen. drö