Barrien II steigt mit weißer Weste auf

Bremerhaven – Verdienter kann man eine Tennis-Meisterschaft nicht unter Dach und Fach bringen: Mit 5:1 setzte sich der Barrier TC II in einer Nachholpartie beim Bremerhavener TV von 1905 II durch und beendete seine Saison in der Herren-Verbandsklasse mit makellosen 12:0-Zählern.

Entsprechend zufrieden wirkte Barriens Kapitän Lennart Stegemann nach dem Saison-Kehraus: „Wir hatten uns im Vorfeld ja eindeutig den Verbandsliga-Aufstieg auf die Fahnen geschrieben. Allerdings hätte ich nicht mit so einem klaren Durchmarsch gerechnet.“

Doch Barrien präsentierte sich die gesamte Spielzeit hinweg in absoluter Topform und krönte sich letzlich hochverdient zum Meister. Selbst als es im letzten Match nur noch um die goldene Ananas ging (der BTC stand schon vorher als Meister fest), ließen sich die Gäste nicht hängen. Schließlich sollte Barriens Weste blütenweiß bleiben, was auch in souveräner Manier gelang.

Lediglich Leon Dally scheiterte an Position zwei mit 5:7, 2:6 gegen den Bremerhavener Felix Nehlsen – alle übrigen Partien gingen das drückend überlegene Kreisteam. Besonders beeindruckend: Barriens Neuzugang Leon Christian Andrä beendete die Saison an Position eins komplett ungeschlagen. Zwar musste der BTC-Spitzenspieler beim knappen 2:6, 6:3, 6:4 über Ruben Allenstein mächtig ackern, doch am Ende triumphierte er dennoch. „Leon Christian war ein ganz wichtiger Faktor auf dem Weg zum Titel“, lobte Stegemann seinen Teamkollegen: „Wer Meister werden will, braucht eine herausragende Nummer eins. Und die hatten wir zum Glück.“ drö