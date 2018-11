Barrien mischt Nordliga auf: 6:0 gegen Salzhausen

Barrien - Geht da etwa doch mehr? Zum Saisonstart hatte Erik Trümpler, Kapitän der Herren 30 des Barrier TC, als primäres Ziel lediglich den Klassenerhalt in der Tennis-Nordliga ausgegeben. Doch jetzt stehen die Barrier sogar auf Platz eins, denn nach dem 6:0-Sieg in Rostock folgte nun ein ebenso souveräner 6:0-Heimerfolg über den TC BW Salzhausen.

Trümpler wiegelt aber ab: „Unsere bisherigen Gegner gehören nicht zu den stärksten Mannschaften. Am Sonntag steht uns beim Braunschweiger THC eine erste echte Bewährungsprobe bevor.“ Bis dahin ist wahrscheinlich Mike Uhde wieder fit. Gegen Salzhausen plagte er sich wieder mit Knieproblemen herum. „Zum Glück hat sich Mike aber durchgebissen“, freute sich Trümpler. Uhde musste wirklich ein hartes Stück Arbeit verrichten, doch am Ende hatte er das Glück des Tüchtigen und behielt nach einem 6:4 und 4:6 mit 10:8 im Matchtiebreak die Oberhand.

Dieses 4:6 sollte auch der einzige Satzverlust der Gastgeber an diesem Tag sein. Etwas enger ging es noch in der Partie von Florian Dill zu. Er traf an der Spitzenposition auf Hauke Hinze, der nur eine Leistungsklasse schlechter notiert ist als der Barrier. Dill bestätigte aber seine seit Monaten exzellente Form und siegte mit 6:4, 6:4.

Erfolgreiches Debüt von Markus Andresen

An Rang vier dominierte Volker Zorn sein Einzel. Mit den schnellen Grundlinienschlägen kam sein Kontrahent nicht zurecht. So bezwang der Barrier sein Gegenüber mit 6:4 und 6:2. Keine Mühe hatte derweil Markus Andresen. Bei seinem Saisondebüt war er seinem Gegner klar überlegen. 6:1 und 6:1 hieß es am Ende.

Mit dem 4:0-Zwischenstand im Rücken spielten die Barrier in den Doppeln locker auf. Florian Dill und Volker Zorn siegten im Schnelldurchgang. Die Kombination Andresen/Uhde musste zumindest im ersten Abschnitt mehr Gegenwehr brechen (6:4). Dann hatte sie leichteres Spiel.

Am Sonntag (11 Uhr) steht für die Barrier beim Braunschweiger THC ein echter Härtetest bevor. Danach haben sie acht Wochen Pause, ehe es in eigener Halle zum Spitzenspiel gegen Sachsenwald kommt.

