Fatale Siebenmeter-Schwäche

HSG Barnstorf/Diepholz verliert in Fredenbeck mit 23:29 / Sorgen um Linné

+ Übte Selbstkritik: Barnstorfs Kapitän Cedric Quader (r.) traf beim 23:29 zweimal, vergab aber auch zwei Strafwürfe.

Fredenbeck - Die Ausfälle in der zweiten Reihe fing Handball-Oberligist HSG Barnstorf/Diepholz nicht auf: Der Tabellenneunte unterlag am Samstag vor 400 Zuschauern beim Drittliga-Absteiger VfL Fredenbeck mit 23:29 (9:13). „Der Sieg der abgezockten Fredenbecker geht in Ordnung, ist am Ende allerdings zu hoch ausgefallen. Meine Mannschaft hat gut gekämpft“, unterstrich Barnstorfs Trainer Dag Rieken.