HSG Barnstorf/Diepholz II macht zu viele Fehler

Verbandsligist verliert bei SG Neuenhaus-Uelsen 24:28 / „Wir waren alle nicht auf der Höhe“

+ Auch Barnstorfs Routinier Malte Helmerking blieb unter seinen Möglichkeiten.

Neuenhaus - Auswärts zeigt die HSG Barnstorf/Diepholz II ein anderes Gesicht: Der Handball-Verbandsligist kassierte in seiner achten Partie die siebte Niederlage, verlor am Freitagabend bei der SG Neuenhaus-Uelsen mit 24:28 (12:15). „Wir waren alle nicht auf der Höhe. Es hat an der Chancenverwertung gehapert. Wir hatten einfach zu viele Fehlversuche“, unterstrich Barnstorfs Mannschaftskapitän Matthias Andreßen. Lediglich mit der Anfangsphase zeigte sich der siebenfache Torschütze einverstanden: „Wir sind in den ersten zehn Minuten gut ins Spiel gekommen.“ Der Linkshänder verletzte sich an der Wade, hielt aber bis zum Schluss durch.