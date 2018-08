HSG Barnstorf/Diepholz im Pokal ganz souverän weiter

Duisburg/Bramsche - Erst ein kurzes Trainingslager in Duisburg absolviert und Sonntag im HVN/BHV-Pokal in Bramsche im Einsatz: Handball-Oberligist HSG Barnstorf/Diepholz zog als souveräner Sieger einer Dreier-Gruppe in die zweite Runde ein, bezwang zunächst die HSG Nordhorn II mit 17:8 und anschließend Gastgeber TuS Bramsche mit 15:8.

Am Freitagabend bot der heimische Oberligist, der neben den Langzeitverletzten auch auf Neuzugang Lars von Kamp (Schmerzen im Sprunggelenk) und Arunas Srederis (Rückenprobleme) verzichten musste, eine ordentliche Leistung, unterlag in Duisburg dem Nordrhein-Regionalligisten HC Wölfe Nordrhein (früher OSC Rheinhausen) mit 25:28 (12:15). Haupttorschützen bei den Barnstorfern waren Rückraumakteur Stefan Beljic und Linkshänder Kevin Heemann. „Das war ein gutes Spiel von uns“, urteilte Barnstorfs Trainer Dag Rieken. Am Samstagvormittag trainierten die heimischen Handballer noch in Duisburg, ehe sie die Rückfahrt antraten.

HSG Nordhorn II - HSG Barnstorf/Diepholz 8:17 (3:8): Die Gäste traten ohne die Youngster Simon Schreiner, Jakub Anuszewski und Piet Gerke (nahmen mit der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg beziehungsweise der SG HC Bremen/Hastedt an einem A-Jugendturnier in Emsdetten teil) an, hatten mit dem Landesligisten überhaupt keine Probleme. In einer guten Phase zogen die Barnstorfer nach Treffern von Tobias Mundhenke (3), Kevin Heemann (2) und Stefan Beljic von 1:1 (3.) auf 7:1 (13.) davon. „Wir haben eine starke Abwehrleistung gezeigt und viele Tore über den Gegenstoß erzielt“, analysierte Rieken. Nach dem Wechsel erhöhte der Serbe Marko Pernar auf 9:3 (15.).

Anschließend wirkten die Barnstorfer kurz unkonzentriert, sodass die Nordhorner mit drei Treffern in Folge auf 6:9 (19.) verkürzten. Anschließend zog der letztjährige Vierte der Oberliga das Tempo wieder an. Heemann (2), Beljic und Jan Linné mit einem Doppelpack bauten den Vorsprung auf 14:6 (24.) aus. Den Schlusspunkt zum 17:8 setzte der Litauer Saulius Liutikas. „Der Sieg war nie gefährdet“, unterstrich B-Lizenz-Inhaber Rieken.

Biras wehrt beim 15:8 drei Siebenmeter ab

HSG Barnstorf/Diepholz - TuS Bramsche 15:8 (10:1): Da der THC Westerkappeln am Samstag kurzfristig zurückgezogen hatte, mussten die Barnstorfer nach einer kurzen Pause erneut ran. Und wieder erwischten sie einen Blitzstart, führten nach Treffern von Cedric Quader, Linné (Siebenmeter verwandelt), Liutikas (2), Bastian Carsten-Frerichs (2), Mundhenke, Heemann und Pernar mit 9:0 (13.). „Die Abwehr stand gut, auch das Tempospiel lief“, freute sich der 49-jährige HSG-Coach über eine konzentrierte Leistung seiner Spieler. Erst Linus Kruse (4) bezwang HSG-Torwart Donatas Biras zum 1:9 (14.). Linné legte zum 10:1-Halbzeitstand nach. Bei einer Spielzeit von zweimal 15 Minuten war die Begegnung zu diesem Zeitpunkt längst entschieden.

In der zweiten Hälfte schaltete der Favorit einen Gang zurück. Rieken setzte alle neun Feldspieler ein, die sich komplett in die Torschützenliste eintrugen. In guter Verfassung präsentierte sich HSG-Schlussmann Donatas Biras, der drei Siebenmeter von Marc Clausing (zwei) und Julian Göcke parierte. Routinier Raul-Lucian Ferent, der die Zweite in der Verbandsliga trainiert, warf in der zweiten Halbzeit die Treffer zum 11:2 (18.) und 15:8-Endstand.

Die zweite Pokalrunde steigt am 13. und 14. Oktober, wird allerdings noch ausgelost.

mbo