Die HSG Barnstorf/Diepholz greift nach dem Pokal

Final Four steigt in Bad Nenndorf / Zum Auftakt geht´s gegen HSG Schaumburg-Nord

+ Überzeugte zuletzt in Cloppenburg und im Pokal in Neerstedt: Raul-Lucian Ferent (r.) von der HSG Barnstorf/Diepholz. - Foto: Borchardt

Barnstorf - Von Matthias Borchardt. Es ist noch einmal ein Highlight zum Jahresabschluss: Die Oberliga-Handballer der HSG Barnstorf/Diepholz sind morgen beim Final Four in Bad Nenndorf dabei. „Wichtig ist, dass wir im Tritt bleiben. Wir werden alles dransetzen, das Endturnier zu gewinnen“, unterstreicht Heiner Thiemann, sportlicher Leiter bei der HSG Barnstorf/Diepholz.

Für das Endrunden-Turnier (Handball-Verband Niedersachsen und Bremer Handball-Verband – HVN/BHV) haben sich Gastgeber HSG Schaumburg-Nord (Zwölfter der Oberliga Niedersachsen), die SG Achim/Baden (Sechster Oberliga Nordsee), der TV Jahn Duderstadt (Vierter der Oberliga Niedersachsen) und die HSG Barnstorf/Diepholz (Vierter der Oberliga Nordsee) qualifiziert.

Um 14 Uhr erwartet die HSG Schaumburg-Nord die HSG Barnstorf/Diepholz. Anschließend stehen sich um 16 Uhr der TV Jahn Duderstadt und die SG Achim/Baden gegenüber. Die beiden Sieger bestreiten um 18 Uhr das Finale.

„Alle sind heiß. Wir wollen die gute Stimmung aus dem Spiel in Cloppenburg mitnehmen“, sagt Barnstorfs Trainer Dag Rieken. Beim jüngsten 32:25-Erfolg bot der Tabellenvierte seine beste Saisonleistung. An diese Vorstellung wollen die Gäste am Sonnabend anknüpfen. Personell steht lediglich Kevin Heemann (Nasenoperation) nicht zur Verfügung. Mittelmann Steffen Brüggemann pausierte zuletzt wegen Leistenbeschwerden. Er ist weiterhin beim Physiotherapeuten in Behandlung. In Cloppenburg übernahm Raul-Lucian Ferent die Spielmacherposition. „Das hat er sehr gut gemacht“, lobt Rieken rückblickend den 33-jährigen Allrounder.

Bernd Pundt fehlte zum Wochenanfang wegen eines fiebrigen Infekts, sollte aber zum Aufgebot gehören. Kreisläufer Andrius Gervé weilt derzeit wegen seines Studiums in Litauen, kehrt aber rechtzeitig zurück.

Rieken hat kein Video von der HSG Schaumburg-Nord gesehen, weiß allerdings, dass die Gastgeber eine junge Mannschaft haben und mehrere Deckungssysteme spielen. Am jüngsten Spieltag verlor das Team von Coach Sebastian Reichardt (10:16 Punkte) beim Tabellenzweiten MTV Vorsfelde mit 30:41. Zu beachten gilt Regisseur Andreas Lüer. Er traf zuletzt achtmal ins Schwarze.

„Wir müssen unseren Willen steigern“

„Wir werden den Gegner bestimmt nicht auf die leichte Schulter nehmen, wollen unser Spiel durchsetzen“, nennt der 47-jährige Rieken seine Marschroute. Aus einer aggressiv arbeitenden 3:2:1-Deckung wollen die Barnstorfer über die erste und zweite Welle schnell nach vorn spielen. Sie bauen natürlich auch auf die Tore von Goalgetter Kamil Chylinski, der eine „starke Saison spielt“. Auch bei Rechtsaußen Laurynas Palevicius zeigt die Formkurve nach oben. Der schnelle Litauer erzielte zuletzt in Cloppenburg acht Tore. Als Rückhalt erwies sich auch Torhüter Donatas Biras.

Spielanteile erhält auch Neuzugang Stefan Beljic. Rieken sieht beim Serben Fortschritte: „Die Konzeptionen hat er drauf. Er braucht allerdings noch Sicherheit im Spiel.“ Der 27-Jährige hat in der dritten HVN/BHV-Pokalrunde in Neerstedt gezeigt, dass er der Mannschaft mit seinen „Buden“ aus der zweiten Reihe helfen kann.

Auch Allrounder Bastian Carsten-Frerichs, der 2014 unter der Regie von Dag Rieken mit dem TV Neerstedt den Cup gewonnen hatte, hofft auf einen erneuten Triumph: „Wir rechnen uns Chancen aus, den Pokal zu gewinnen. Es geht aber über zwei Spiele, da müssen wir Charakter zeigen und unseren Willen steigern.“ Die Barnstorfer wollen alles dransetzen, das Jahr erfolgreich zu beenden.