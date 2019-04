HSG Barnstorf/Diepholz erlaubt sich überraschenden Patzer – 31:36

Landesligist zeigt gegen SV Höltinghausen zu viele Schwächen

+ Hochgestiegen aus dem Rückraum: Elisa Buchwald (M.) von der HSG Barnstorf/Diepholz II traf dreimal. Foto: G. Müller

Diepholz – Die Handballerinnen der HSG Barnstorf/Diepholz mussten einen Rückschlag im Kampf um den dritten Tabellenplatz in der Landesliga Weser-Ems hinnehmen: Am Sonntag unterlag der Aufsteiger in der Diepholzer Mühlenkamphalle überraschend mit 31:36 (18:18) gegen den SV Höltinghausen und rutschte nach der vierten sieglosen Partie in Folge auf den vierten Rang ab.