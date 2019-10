„Das kann ein schöner Tag werden“ für die HSG Barnstorf/Diepholz

Diepholz – Die Lagen sind misslich. Bei beiden Mannschaften. Sowohl die HSG Barnstorf/Diepholz I (Oberliga) als auch die HSG Barnstorf/Diepholz II (Verbandsliga) sind alles andere als rasant und erfolgreich in die Saison gestartet.

Beide Männer-Teams haben erst einen Sieg geholt, dafür aber schon viermal verloren. Beide stehen in den Tabellen entsprechend schlecht da. Die „Erste“ ist Zwölfter, die „Zweite“ rangiert eine Klasse darunter sogar nur auf Rang 13 und damit einem Abstiegsplatz.

Doch am Samstag kann die HSG gleich zwei Schritte aus dem sportlichen Tal gehen. Bei den Heimspielen in der Diepholzer Mühlenkamphalle trifft sie kurioserweise zweimal auf denselben Verein: Der ATSV Habenhausen könnte aus Bremen mit einem Riesenbus anreisen. Erst messen sich die beiden Zweitvertretungen (17.30 Uhr), anschließend (19.30 Uhr) folgt das Duell der Erstherren-Teams. „Der Spielplan hat es so gewollt – und dann haben wir die zwei Partien so geplant, dass sie hintereinander stattfinden. Das macht ja auch Sinn“, meint Heiner Thiemann, Sportlicher Leiter bei der HSG und Co-Trainer im Oberliga-Team.

Raul Ferent, Coach der zweiten Mannschaft, hofft – wie alle anderen Barnstorfer – auf eine volle Halle und hat schon richtig Lust auf den Doppelpack in der Moorstraße 39: „Das kann ein schöner Tag werden. 4:0 Punkte wären da schon nicht schlecht.“

"Wir haben noch kein Heimspiel verloren . . ." - Dag Rieken, Trainer der HSG Barnstorf/Diepholz, beweist Humor. Sein Team hat in dieser Saison erst ein Heimspiel bestritten (28:24 gegen Fredenbeck). Und auch wichtig, um Selbstvertrauen zu tanken. „Beide Mannschaften bewältigen einen Umbruch, stehen aktuell nicht gut da und können mehr leisten, das ist klar“, betont Thiemann: „Aber weil ich das weiß, bin ich auch nicht beunruhigt, sondern guter Dinge. Die Zweite hat zudem viel Verletzungspech gehabt und in den nächsten Wochen noch personelle Ressourcen. Auch die Erste ist, wenn auch mit einer Menge eigener Fehler, bisher unter Wert geschlagen worden.“ Das soll sich, so wünscht es sich Thiemann, am Samstag ändern – möglichst für beide HSG-Mannschaften.

HSG Barnstorf/D. II - ATSV Habenhausen II

(17.30 Uhr, Mühlenkamphalle)

Die personelle Situation bei den Gastgebern ist nicht viel besser als in der Vorwoche. Erneut fallen mehrere Spieler aus oder stehen wegen Blessuren noch auf der Kippe. Dennis Westermann (Achillessehne), Mateusz Chylinski (Sprunggelenk) und Arne Thiemann (Sprunggelenk) sind auf keinen Fall dabei, bei Jeldrik Heemann (Knie) und Szymon Piechowiak (Wade) gibt es zumindest noch zarte Hoffnung. Trainer Ferent jault aber nicht herum, sondern versucht, seine dezimierte Mannschaft vor dem Auftritt gegen den Tabellen-Siebten verbal aufzurichten. Bei der klaren 21:32-Niederlage zuletzt bei Spitzenreiter TvdH Oldenburg „waren wir nur eine Viertelstunde schwach. Ansonsten war das nicht so schlecht“, findet der Rumäne: „Dieses Tempo, das wir dort gegangen sind, brauchen wir nun über 60 Minuten.“ Ferent weiß, was in naher Zukunft auf sein Team zukommt – und will „die maximale Ausbeute. Das ist unser Etappenziel. Wir spielen dreimal zu Hause und auswärts beim Drittletzten.“

+ Die „maximale Ausbeute“ strebt Trainer Raul Ferent in den kommenden Wochen mit Barnstorf II an. © Büttner

HSG Barnstorf/D. - ATSV Habenhausen

(19.30 Uhr, Mühlenkamphalle)

Auf keinen Fall – so hatte es HSG-Trainer Dag Rieken vor der Saison gesagt – sollte seine Mannschaft wieder in Nöte geraten. Doch wie im Vorjahr, als sich Barnstorf im knüppelharten Abstiegskampf erst am letzten Spieltag endgültig gerettet hatte, gab es einen ernüchternden Start. „Die Situation ist fast deckungsgleich“, seufzt Heiner Thiemann.

Ein Grund ist das knackige Auftaktprogramm. Von fünf Spielen bestritten die Barnstorfer vier auswärts – und verloren alle. Allerdings war es immer knapp, vom 24:36 zum Start in Bissendorf mal abgesehen. „Die anderen Auswärtsspiele hätten wir gewinnen können, teilweise müssen. Es waren hauchdünne Geschichten“, erinnert sich Thiemann, der aber auch fordert: „Wir müssen zwingender und gefährlicher werden. Beim Heimsieg gegen Fredenbeck sah das sehr gut aus – da war auch die Abwehr bissig.“

Gegen den Tabellenzweiten werden die Barnstorfer vorne und hinten überzeugen müssen. Thiemann: „Ich denke, Habenhausen wird sich mit Altjührden oben festsetzen. Das ist eine sehr eingespielte Mannschaft mit Aufstiegsambitionen, einer guten 6:0-Deckung und schnellen Gegenstößen.“

Am liebsten würde die HSG mit einem Coup schon am Samstag in die Erfolgsspur zurückkehren – spätestens aber in den Wochen danach. Thiemanns Ansage: „Wir müssen uns sputen und ein paar Punkte einsammeln, um nicht wieder in diesen Strudel zu geraten. Letzte Saison – das war frappierend.“

Steigerungspotenzial bei Kamil Chylinski und Jan Linne

Zehn Tore beim Spiel in Delmenhorst – da war Kamil Chylinski „on fire“. Den übrigen Partien der HSG Barnstorf/Diepholz in der noch jungen Oberliga-Saison hat der Pole jedoch nicht seinen Stempel aufgedrückt. „Er ist so ein bisschen auf der Suche nach seiner Form“, meint der Sportliche Leiter Heiner Thiemann. Chylinski fehle nach seiner langen Verletzung (Kreuzbandriss) „die Sicherheit beim Schuss und ein wenig die Spritzigkeit – wobei das schon besser geworden ist“, findet Thiemann und urteilt: „Kamil ist auf einem guten Weg, der zu werden, der er mal war.“

+ „Auf Formsuche“: Barnstorfs Kamil Chylinski. © Mediengruppe Kreiszeitung

Relativ wenige Tore – für seine Verhältnisse – warf in den vergangenen Wochen Jan Linne. Nach gutem Start (zweimal sieben) waren es zuletzt drei, zwei und drei. „Er wird jetzt von den Gegnern stärker markiert“, sagt Thiemann über den Linkshänder, der im Vorjahr fast Torschützenkönig der Oberliga geworden wäre: „Da muss er sich durchbeißen und zeigen, dass er auch gefährlich ist, wenn man ihn härter angeht.“