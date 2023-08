Barnstorf statt Diepholz: Die Löwen ziehen um - Handball-Verbandsligist hat eine neue Heimspielstätte

Von: Matthias Borchardt

Das Gros der Heimspiele tragen die Verbandsliga-Handballer der HSG Hunte-Aue Löwen zur neuen Saison in der Barnstorfer Vereinssporthalle aus. © borchardt

Nur drei Heimspiele der kommenden Saison werden die Verbandsliga-Handballer der HSG Hunte-Aue Löwen in der Diepholzer Mühlenkamphalle absolvieren. Was der Sportliche Leiter Heiner Thiemann, der langjährige Torhüter Donatas Biras und Linksaußen Julian Wilkens zum Umzug in die Vereinssporthalle in Barnstorf sagen.

Diepholz/Barnstorf – Neue Saison, neue Umgebung: Viele Jahre hatten die Handballer der HSG Hunte-Aue Löwen (früher HSG Barnstorf/Diepholz) in der Diepholzer Mühlenkamphalle gespielt und gefeiert: erstmals am 17. Dezember 1994 gegen den ATSV Habenhausen. Doch jetzt zieht der Verbandsligist um. In der demnächst beginnenden Saison wird er zehn von 13 Heimspielen in der Vereinssporthalle in Barnstorf austragen – und nur noch drei in Diepholz. „Es ist kein totaler Wechsel“, unterstreicht Heiner Thiemann, Sportlicher Leiter bei den Löwen.

Natürlich gibt es Gründe, warum der letztjährige Tabellenvierte sich größtenteils aus Diepholz zurückzieht. Man kann es „tierisch“ beschreiben. Platzhirsche in der Kreisstadt sind inzwischen die Löwinnen. Der letztjährige Vizemeister der Oberliga, um ein Haar sogar Champion, ist im Club die Nummer eins. Mehr als 300 Zuschauer kamen im Schnitt zu den 13 Auftritten in die „Mühlenkamphölle“, wenn die Frauen spielten und siegten. Sie kassierten zu Hause keine einzige Niederlage. Bei den Partien der Löwen dagegen waren mehrfach nicht mal 100 Fans da.

„Bei den Damen ist der Zuspruch erheblich angestiegen, bei den Herren aufgrund der schwachen Leistungen zurückgegangen“, weiß Thiemann. Mit dem Umzug hofft der 71-Jährige, das Interesse am Männer-Team wieder zu wecken: „Wir möchten das Produkt Handball im Seniorenbereich in Barnstorf nach vorn treiben. Von der Gemeinde sind wir herzlich aufgenommen worden.“

Der langjährige Torhüter Donatas Biras begrüßt die Entscheidung: „Ich bin froh, dass wir in Barnstorf spielen. Meiner Meinung nach werden mehr Zuschauer dorthin kommen als vergangene Saison nach Diepholz. Ich habe schon die hervorragende Stimmung bei den Spielen vermisst.“ Der 41-jährige Litauer kennt noch die tollen Regionalliga- und Oberliga-Zeiten, als die HSG die Mühlenkamphalle einst zu einer Festung gemacht hatte: „Es war super – als die Halle noch voll war.“

Linksaußen Julian Wilkens hat zwar ebenfalls gerne in Diepholz gespielt, freut sich aber auch auf die neue Heimspielstätte: „Das Spiel gegen OHV Aurich II fand vergangene Serie schon in Barnstorf statt – und die Stimmung dort war sehr gut.“

Ob der Wunsch der Verantwortlichen in Erfüllung geht, da ist der 33-Jährige allerdings skeptisch: „Ich weiß nicht, ob mehr Zuschauer kommen – aber ich hoffe es.“ Letztlich liege es hauptsächlich daran, wie sich die Löwen den heimischen Fans präsentieren: „Wenn wir attraktiv spielen und Punkte einfahren, dann macht es sicherlich auch mehr Spaß, unsere Spiele anzuschauen.“