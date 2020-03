Barnstorf spielt wie ein Absteiger

Handball-Oberligist beim 15:25 in Habenhausen ohne Mumm / Pishchukhin neu dabei

+ Augen zu und durch: Barnstorfs Jakub Anuszewski (Mitte) erzielte beim 15:25 in Habenhausen zwei Tore. Foto: töbelmann

Bremen - Von Gerd Töbelmann. „Die Lage ist ernst, sehr ernst sogar“, meinte Heiner Thiemann, Trainer des Handball-Oberligisten HSG Barnstorf/Diepholz, nach der 15:25 (8:12)-Klatsche am Samstagabend beim ATSV Habenhausen. Okay, beim neuen Tabellenführer (verdrängte Cloppenburg vom Thron) kann man verlieren, aber Barnstorfs Auftritt wirkte ohne einige Stammspieler blutleer. Als Vorletzter ist der Weg zur Rettung nach wie vor möglich, aber schon im Heimspiel am Samstag gegen Rotenburg müssen unbedingt zwei Punkte her.