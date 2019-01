Barnstorf möchte mit Rieken verlängern

+ Dag RiekenTrainer HSG Barnstorf/Diepholz

Barnstorf - Im vergangenen Jahr ließen sich Trainer Dag Rieken und der Handball-Oberligist HSG Barnstorf/Diepholz recht viel Zeit, um die weitere Zusammenarbeit in trockene Tücher zu wickeln. Jetzt könnte es schneller gehen. Am Rande der Partie vom Sonntag in Habenhausen (21:28) meinte der HSG-Coach zu diesem Thema: „Ich habe vom Verein durchaus Signale bekommen, dass sie mit mir gern weitermachen würden. Auch ein erstes Gespräch diesbezüglich verlief recht gut. Zugesagt habe ich zwar noch nicht, aber vorstellen könnte ich es mir schon.“