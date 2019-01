Barnstorf holt Drittligaspieler

Etrit Xhafolli wohl gegen Habenhausen spielberechtigt / Born kehrt zurück

+ Die beiden Barnstorfer Fitnesstrainer Marco Plachetka (links) und Denis Maksimovich (rechts) freuen sich auf die Neuzugänge (v.l.) Etrit Xhafolli und Oliver Born. Foto: TÖBELMANN

Barnstorf – Diese Möglichkeit ließ sich Handball-Oberligist HSG Barnstorf/Diepholz nicht entgehen. Als Heiner Thiemann, der Sportliche Leiter bei der HSG, davon erfuhr, dass Etrit Xhafolli in Vechta studieren würde (Management für soziale Dienstleistungen), da gingen bei ihm die Lichter an. Und die Mühe der Transfergespräche zahlte sich aus, denn Xhafolli, der zuletzt beim West-Drittligisten Northeimer HC gemeldet war, soll schnellstmöglich für Barnstorf spielen – vielleicht schon im Nachholspiel am 20. Januar in Habenhausen.