Barnstorf erst eine Sekunde vor dem Ende besiegt

Durchwachsene Quote: Für seine sechs Treffer benötigte Barnstorfs Stefan Beljic insgesamt 17 Versuche.

Elsfleth - Das vorletzte Match der HSG Barnstorf/Diepholz in der Handball-Oberliga der Männer beim abstiegsbedrohten Elsflether TB war nun wirklich nichts für schwache Nerven. Erst eine Sekunde vor dem Ende schafften die Gastgeber das von ihnen gefeierte Siegtor zum 27:26 (13:13) und dürfen wieder vom Klassenerhalt träumen.

Für die Barnstorfer indes geht es im letzten Saisonspiel am Samstag in eigener Halle gegen Edewecht noch um den sechsten Platz – also um die goldene Ananas.

Dennoch wirkte HSG-Coach Dag Rieken ob der Niederlage in Elsfleth nicht gerade so, als wenn ihm das aufgrund der Tabellenlage egal wäre: „Wenn man spielt, will man auch gewinnen.“ Nach seiner Lesart wurde den Barnstorfern dies von den Schiedsrichtern jedoch verwehrt.

Keeper hätte Gegenstoß nicht einleiten dürfen

In der sehr hektischen Schlussphase ging es vor 250 Zuschauern recht hoch her. Nach einem 24:26-Rückstand schaffte Stefan Beljic mit Toren aus dem Rückraum und einem verwandelten Gegenstoß eine Minute vor dem Ende den Ausgleich zum 26:26. 20 Sekunden vor dem Ende hält Laurynas Palevicius den Ball in der Hand, stolpert, bekommt die Kugel aber irgendwie noch zu Kevin Heemann, der wiederum weiterleitet auf Martin Golenia. Dann ertönt ein Pfiff. Alle denken, dass Barnstorf einen Siebenmeter zugesprochen bekommt. Pustekuchen: Die Schiris pfeifen für Elsfleth. Ein ETB-Spieler schnappt sich den Ball, wirft ihn zum im eigenen Torraum stehenden Keeper zurück, der wiederum den Gegenstoß einleitet, den Fynn Oberegger eine Sekunde vor dem Ende zum 27:26 abschließt.

Rieken regte sich deshalb so auf, „weil der Ball nie hätte zum Torwart in dessen Torraum zurückgeworfen werden hätte dürfen. Und somit durfte der Keeper auch den Gegenstoß nicht einleiten. Aber wir werden keinen Einspruch gegen die Wertung einlegen“. Der Barnstorfer Trainer meinte kurze Zeit später auch, „dass wir das Spiel früher für uns hätten entscheiden können. Dann wäre es zu dieser Hektik erst gar nicht gekommen. Zudem haben wir in der Deckung auch nicht gut gestanden und viele Duelle verloren“.

töb