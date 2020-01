Handball-Hammer bei der HSG Barnstorf/Diepholz: Coach Dag Rieken zieht die Reißleine

Barnstorf - Das neue Jahr beginnt bei der besten Männer-Handball-Mannschaft des Landkreises Diepholz mit einem Paukenschlag: Dag Rieken ist ab sofort nicht mehr Trainer der HSG Barnstorf/Diepholz.

Beim Trainingsstart am Montagabend informierte der 50-Jährige die Mannschaft des Oberligisten über seinen Rücktritt – die Gedanken daran waren in den vergangenen Wochen gereift. Natürlich auch wegen der miesen sportlichen Situation der HSG, die nach der Hinrunde mit nur sieben Zählern Elfter ist und (bei allerdings einem Spiel weniger) lediglich einen Zähler Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz hat. Es droht – wie im Vorjahr – der Sturz in die Verbandsliga.

Bis zum Ende der Saison übernimmt Riekens Vor-Vorgänger Heiner Thiemann, Sportlicher Leiter der HSG und bisher auch Co-Trainer, die Verantwortung als Chefcoach. Ihm zur Seite steht weiter Denis Maksimovich.

„Es war ein schwerer Schritt, zumal ich mit der HSG emotional verbunden bin“, sagt Rieken, der vor viereinhalb Jahren als Nachfolger von Mario Mohrland nach Barnstorf gekommen war: „Und es fühlt sich ein Stück weit wie eine persönliche Niederlage an. Dass man es eben nicht hinbekommen hat, das Ruder herumzureißen. Die volle Überzeugung, es zu schaffen, war nicht mehr da. Deshalb habe ich die Reißleine gezogen. Es geht jetzt um die Sache, den Verein – und darum, den Abstieg zu verhindern.“

Im Sommer hatte Rieken nach einer Saison mit knallhartem Abstiegskampf und Last-Minute-Rettung an mehreren Stellschrauben gedreht, etwa einige Trainingsinhalte in der Vorbereitung verändert. Ein halbes Jahr später räumt er nun ein: „Leider hat es nicht so zum Erfolg geführt. Wir wollten zeigen, dass es besser geht als in der letzten Saison. Das ist uns nicht gelungen.“ Statt einer ruhigen Serie müssen die Barnstorfer schon wieder zittern.

Gegen Ende der Hinrunde wuchs der Frust bei Rieken immer mehr. Er setzte sich mehrfach mit Thiemann und Maksimovich zusammen. Warum so viele Fehler? Warum so viele Gegentore? Das waren bei der Analyse nur zwei drängende Fragen, auf die allerdings wohl keine befriedigenden Antworten gefunden wurden. Zwischen Weihnachten und Silvester tagte das Dreigestirn dann erneut. Rieken bot seinen Rückzug an, der akzeptiert wurde. „Ich habe viel nachgedacht, auch über meine Rolle“, sagt er: „Und auch festgestellt, dass ich Teile der Mannschaft vielleicht nicht mehr richtig erreiche. Nach mehreren Jahren ist die Zusammenarbeit wohl auch ein bisschen abgenutzt.“ Durch seinen Weggang erhofft sich Rieken „eine Initialzündung, um die Lage zu verbessern“.

Kapitän Cedric Quader bedauert Riekens Entscheidung („sehr schade“), kann sie aber „definitiv nachvollziehen. Wir hätten schon seit längerem Reaktionen zeigen müssen, haben es aber nicht getan. Das war sicher auch ein Grund für Dags Entschluss.“ Seine klare Forderung an die Mannschaft: „Wir brauchen mehr Leidenschaft, mehr Emotionen, mehr Kampfgeist, müssen enger zusammenrücken. Da muss viel mehr kommen – nur so kann es gehen.“

An der Qualität – da sind sie sich in Barnstorf einig – ist die missliche Lage nicht festzumachen. „Es sind Fehler zum Grausen passiert, aber die Mannschaft kann mehr leisten, als sie zuletzt gezeigt hat“, findet Thiemann: „Sie ist in der Lage, die Klasse zu halten und muss sich jetzt aus dem Schlamassel ziehen.“ Rieken findet die HSG „stark genug, um sich zu retten. Ich glaube an die Mannschaft.“ Er selbst will sich erst mal ein paar Wochen Ruhe vom Handball gönnen und dann schauen, wohin die Reise als Trainer gehen könnte.

In Barnstorf ist nun wieder Thiemann, der sich 2013 nach elfjähriger Tätigkeit aus der ersten Reihe zurückgezogen hatte, der Chefcoach – und parallel auf der Suche nach einem Nachfolger für sich selbst. „Man macht sich Gedanken, horcht rum und sondiert. Klar ist aber, dass wir keine überhastete Aktion starten werden.“ Bis zum letzten Oberliga-Spiel Anfang Mai sitzen Maksimovich und er auf der Bank, betont der 68-Jährige. Danach soll ein Neuer übernehmen. Eine vereinsinterne Lösung „wäre ideal“, findet Thiemann – sei aber kein Muss.