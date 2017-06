Barnstorf bleibt in der Kreisliga

Barnstorf - Nun also doch: Der Barnstorfer SV spielt auch in der Saison 2017/2018 in der Fußball-Kreisliga. Eigentlich waren die BSV-Kicker nach dem 0:2 gegen den SV Bruchhausen-Vilsen als Tabellenvorletzter nach dem letzten Spieltag abgestiegen. Sie profitieren nun vom Rückzug der zweiten Mannschaft des BSV Rehden, die eigentlich nach dem Bezirksliga-Abstieg in der Kreisliga starten dürfte. „Ich habe vom BSV Rehden schriftlich bekommen, dass die Zweite in die 1. Kreisklasse eingeteilt werden soll“, erklärte gestern Michael Steen, Spielausschuss-Vorsitzender des NFV-Kreises Diepholz, auf Nachfrage. Eine Dritte (kickte in der 3. Kreisklasse Süd) hat der BSV Rehden nicht mehr.

Jörg Behrens, neuer Trainer beim Barnstorfer SV, reagierte erfreut auf die Nachricht vom Kreisliga-Verbleib: „Ich bin froh, denn das erleichtert mir den Einstieg.“ In Person von Dominik Klatte (zuletzt spielender Co-Trainer beim BSV Rehden II) gab der 36-jährige Physiotherapeut gestern einen weiteren Neuzugang bekannt. - mbo