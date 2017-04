Ein bärenstarkes Stürmerduo

Sulingen - Von Arne Flügge. Da standen sie nun, brav nebeneinander und spitzbübisch grinsend, um die Fragen des Reporters nach dem Spiel geduldig zu beantworten. Mit einer bärenstarken Leistung, eiskalt im Abschluss, jeweils zwei Toren und einem Assist hatten Lars Mesloh und Svend Kafemann – das Sturmduo des FC Sulingen – den SV Mörsen-Scharrendorf im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga quasi im Alleingang zerlegt. „Ein schöner Tag“, lachte Kafemann. Und Mesloh ergänzte: „Dem ist nicht zu widersprechen.“ Am Ende stand ein 4:1 (2:0)-Triumph.

Und Trainer Stefan Rosenthal schwärmte: „Unser Matchplan ist heute voll aufgegangen. Das war ein großer Schritt in Richtung Meisterschaft, doch es folgen noch viele schwere Aufgaben. Das Restprogramm ist picke-packe voll.“

Doch erst mal durften sich die Sulinger über den Erfolg gegen Mörsen freuen, der auch in der Höhe vollauf verdient war. „Wir haben überhaupt nicht zu unserem Spiel gefunden, haben Katastrophenfehler gemacht. Ich denke, wir hatten Angst vor dem Tabellenführer“, ärgerte sich Mörsens Trainer Friedhelm Famulla und ergänzte: „Wir haben nicht Fußball gespielt, sondern nur lange Bälle geschlagen. Das war alles Müll heute.“

Den Protagonisten Kafemann und Mesloh war das herzlich egal. Besonders Mesloh hat gestern „eine Geschichte geschrieben, die nur der Fußball schreibt“, wie es Rosenthal formulierte. Denn eigentlich sollte der „Lange“, wie er genannt wird, gar nicht von Beginn an spielen. Nur weil Sönke Hartkamp sich beim Aufwärmen verletzte, durfte Mesloh ran. „Ich besuche gerade die Meisterschule und kann daher wenig trainieren. Außerdem habe ich zuletzt viele Dinger versemmelt“, räumte der Angreifer ein.

Von fehlender Fitness war gestern aber nichts zu merken. Bereits in der vierten Minute gewann Mesloh ein Kopfballduell gegen Mörsens Abwehrkante Bartosz Drozdowski, setzte sich auf der rechten Seite durch, und Kafemann vollstreckte den Querpass mit einem Rechtsschuss zum frühen 1:0. Zwei Minuten später verpasste Niklas Hoffmann nach Doppelpass mit Jens Grunert das 2:0.

In der Folgezeit bekam Mörsen für gut eine Viertelstunde etwas Oberwasser, weil Sulingen nicht mehr so konzentriert in den Anspielen und nicht mehr so sicher im Umschaltspiel war. Dennoch schlugen die Gäste daraus kein Kapital, weil sie einfach kurz vor und in der Box zu ideenlos und harmlos waren, die Hausherren weiter aggressiv und clever verteidigten. Und nach 35 Minuten belohnte sich der FC Sulingen wieder. Robert Fiterer trieb den Ball durchs Mittelfeld – wobei er ihn sich allerdings mit der Hand vorgelegt hatte – und passte auf Marian Pingel. Dessen flachen Querpass von rechts vollendete Mesloh in der Mitte zum 2:0. Und hätte der Torschütze drei Minuten später nicht noch freistehend zu hoch gezielt – die Entscheidung wäre schon zur Pause gefallen. „Den hätte ich machen müssen. Aber ich bin auch so sehr zufrieden, dass ich später noch mal getroffen habe“,schmunzelte Mesloh.

Nach dem Wechsel erhöhte Kafemann mit einem strammen Rechtsschuss nach tollem Pass von Hoffmann auf 3:0 (62.), ehe Mörsen nach einer Ecke und einem Patzer von Torwart Patrick Kühn durch Dirk Landwehr verkürzte (86.). Nach einer Traumflanke von Kafemann setzte erneut Mesloh per Kopfball den Schlusspunkt zum 4:1 (90.+4).

„Heute hat einfach alles geklappt. Gegen Eydelstetd haben Lars und ich die Dinger nicht reingemacht, jetzt hat es richtig gut funktioniert“, strahlte Kafemann, der nach seiner einjährigen Verletzung immer besser in Fahrt kommt. Neben dem Doppelpack und einer Torvorlage hatte er seine taktische Aufgabe mit Bravour erfüllt. „Svend sollte Mörsens Abwehspieler Drozdowski an die Kette legen und ihn im Spielaufbau stören. Das hat er super gemacht“, lobte Trainer Rosenthal seinen Stürmer. In der Tat hatte Mörsen damit eine seiner wichtigsten Waffen verloren. Und Mesloh jubelte: „Der Trainer hat uns heute wieder super eingestellt.“ Der gab das Lob gleich zurück: Die Mannschaft hat heute alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Das war toll.“