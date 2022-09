Bärenstarker Aguirre ebnet den Weg: Tischtennis-Bundesligist Werder fertigt Fulda ab

Von: Carsten Drösemeyer

Echter Paukenschlag: Werders Marcelo Aguirre (Bild) setzte sich in fünf Sätzen gegen Fuldas Topspieler Aruna durch. © imago

„Der SV Werder Bremen bleibt in der Tischtennis-Bundesliga die Mannschaft der Stunde: Mit 3:0 fegten die Hanseaten am Montagabend vor heimischem Publikum den TTC Fulda-Maberzell aus der Klaus-Dieter-Fischer-Halle und feierten im vierten Spiel bereits den dritten Sieg. Entsprechend positiv fiel das Fazit von SVW-Manager Sascha Greber aus: „6:2 Punkte sind natürlich ein überragender Start. Und dabei haben wir in Mühlhausen und Fulda zwei letztjährige Playoff-Teilnehmer geschlagen. Das ist echt stark.“

Bremen – Und obendrein hochverdient. Gerade das Auftakteinzel geriet zur einer regelrechten Demonstration. In drei vernichtenden Sätzen faltete Bremens schwedischer Doppel-Weltmeister Mattias Falck den Franzosen Alexandre Cassin zusammen und staunte im Anschluss fast schon etwas über seine Leistung: „Davor hatte ich drei Niederlagen in Folge gegen Alexandre kassiert. Aber diesmal habe ich von Beginn an richtig Druck gemacht und praktisch fehlerfrei gespielt.“

Aguirre spielt mit Wucht

Fehlerfrei agierte anschließend Marcelo Aguirre zwar nicht, dafür aber mit ungeheurer Wucht. Obwohl Fuldas Weltklasse-Spitzenspieler Quadri Aruna schon mit 2:1-Sätzen führte, ließ sich der Mann aus Paraguay nicht beirren und erkämpfte durch ein 11:8 im fünften Durchgang das wohl vorentscheidende „Break“ auf dem Weg zum Sieg. Natürlich sehr zur Freude von Greber: „Ein unfassbar starkes Match von Marcelo. Quadri Aruna gehört schließlich zu den besten Spielern der Welt.“

Fuldas Abwehr-Stratege beißt auf Granit

Genau wie Ruwen Filus zu den stärksten Akteuren in Deutschland zählt. Doch gegen Kirill Gerassimenko biss Fuldas Abwehr-Stratege auf Granit. Gewohnt spektakulär ließ der Werder-Kasache in drei Sätzen Filus nicht den Hauch einer Chance und setzte den Schlusspunkt zum 3:0.

Nicht nur für Greber „eine ziemlich perfekte Partie“, auch Matchwinner Aguirre fand kein Haar in der Suppe: „Wir haben heute alle auf sehr hohem Niveau gespielt. Fulda so deutlich zu schlagen, ist nicht so einfach. Dieser Sieg verleiht uns Selbstbewusstsein für die nächsten Aufgaben.“

Tischtennis-Bundesliga Herren: SV Werder Bremen - TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell 3:0 Mattias Falck - Alexandre Cassin 11:3, 11:5, 11:4; Marcelo Aguirre - Quadri Aruna 11:8, 7:11, 7:11, 11:7, 11:8; Kirill Gerassimenko - Ruwen Filus 11:9, 11:6, 11:5.