Stuhr punktet verdient beim 2:2 gegen Burgdorf

Torben Drawert brachte den TV Stuhr gegen den TSV Burgdorf in Führung. Der Stürmer war der beste Mann auf dem Platz und fast immer anspielbar.

Stuhr - Von Felix Schlickmann. Den ersten Heimsieg dieser Saison hatte Coach Stephan Stindt vor der Partie des TV Stuhr gegen den TSV Burgdorf gefordert. Der Fußball-Landesligist hielt sich nicht daran, spielte gestern 2:2 (1:1) gegen den Tabellenvierten. Trotzdem war Stindts Trainerkollege Christian Meyer damit nicht unzufrieden. „Endlich waren wir mal die Mannschaft, die am Ende Druck gemacht hat“, freute sich der 38-Jährige: „Wir hätten sogar gewinnen können.“

Damit hatte Meyer nicht unrecht, denn seine Mannschaft hatte über die gesamte Spieldauer die besseren Torchancen, war gefährlicher als Burgdorf. Die Gäste hatten zwar von Beginn an mehr Ballbesitz, doch bereits nach einer Minute hatte Stuhr die erste gute Gelegenheit. Kapitän Fabian Bischoff zielte bei seinem Schuss aus 20 Metern jedoch knapp links vorbei.

Besser machte es Torben Drawert in der 17. Minute. Borgfeld war weit aufgerückt, verlor aber den Ball. Janis Öhlerking schaltete schnell um und schickte Drawert auf die Reise. Dieser behielt vor TSV-Torwart Norman Volber die Ruhe und traf mit links ins kurze Eck.

Den bis dato ungefährlichen Gästen verhalf Stuhr selbst zur ersten Tormöglichkeit. Jannis Böttcher testete Daniel Bischoff im Kasten, der Schlussmann wehrte zur Ecke ab (23.). Doch die Gäste blieben dran, nach einem Steckpass tauchte Julian Poth aus abseitsverdächtiger Position vor Daniel Bischoff auf und stellte auf 1:1 (24.). Kurz darauf hatte Adrian Herrmann für den TVS noch eine Chance, scheiterte aber freistehend an Volber (28.).

Nach dem Seitenwechsel waren zunächst die Gäste die bessere Mannschaft. Nach einem Steilpass tauchte Poth frei vor Daniel Bischoff auf und traf (47.). Der Torschütze zum 1:1 stand jedoch im Abseits, der Treffer zählte nicht. Sechs Minuten später lag der Ball wieder im Stuhrer Netz – und diesmal zählte das Tor. Jonas Künne ließ auf der linken Außenbahn Jan-Hendrik Schwirz stehen und legte von der Grundlinie quer auf Leonardo Berisha, der völlig freistehend einschob.

Auch die nächste Gelegenheit gehörte Burgdorf, Berisha scheiterte aber an Daniel Bischoff (58.). Diese Situation weckte die Gastgeber wieder auf. Drawert kam über die rechte Seite, seinen flachen Ball in den Rücken der Abwehr ließ Riccardo Azzarello für Herrmann durch. Dieser fand jedoch im stark reagierenden Volber seinen Meister. Der Keeper lenkte den Ball auf die Latte (59.).

Und auch die folgende Ecke landete am Aluminium. Janik Troue gewann sein Luftduell, setzte den Ball aus kürzester Distanz per Kopf aber nur an den Pfosten (60.). Doch Stuhr machte einfach weiter und hatte weitere Chancen. Eine Linksflanke von Öhlerking leitete Herrmann auf Drawert weiter. Der Stürmer nahm den Ball zehn Meter vor dem Tor direkt, schoss aber knapp drüber (72.).

Kurz vor Schluss belohnten sich die Gastgeber dann für ihren Auftritt. Ein Schuss von Herrmann aus der zweiten Reihe landete geblockt bei Azzarello, der frei vor Volber die Nerven behielt und einschob (85.). Die Proteste der Burgdorfer, Azzarello habe im Abseits gestanden, nutzten nichts, es blieb beim 2:2.

Meyer zeigte sich nach dem Abpfiff zwiegespalten: „Ich freue mich über die Leistung. Aber vom Gefühl her war hier noch mehr drin.“