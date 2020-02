Auszeit vom Ligabetrieb

Bassumer Bogenschützen beantragen keine neue Lizenz / Starkes Saisonende

+ Verabschiedeten sich als Vizemeister aus der Regionalliga Nord (vorne von links): Tim Schröder, Adriano Heuer, Marcel Schwettmann sowie hinten von links: Trainerin Gaby Schwettmann, Lars Meyer, Mannschaftsführer Gerhard Schwettmann und Analystin Anita Tadken vom SV Bassum von 1848. Foto: SV Bassum

Bassum – Die Stimmung schwankte zwischen Freude und Wehmut: Gerade eben hatten die Bogensportler des SV Bassum von 1848 einen nahezu perfekten Wettkampftag vor heimischer Kulisse in der Regionalliga Nord hingelegt, als bekannt wurde, dass dies vorläufig der letzte gemeinsame Auftritt als Team war. Die Bassumer haben keine Lizenz für die Saison 2020/2021 beantragt. „Wir haben das gemeinsam entschieden“, berichtet Mannschaftsführer Gerhard Schwettmann: „Das Team braucht jetzt einfach mal eine Pause.“ Viele der Bassumer Bogensportler befänden sich derzeit in einer beruflichen Phase, in der es zeitlich schwierig sei, den Trainingsaufwand zu stemmen. Und regelmäßiges und intensives Üben sei unabdingbar, um in Deutschlands dritthöchster Liga bestehen zu können, stellt Gerhard Schwettmann klar. Der jetzige Entschluss sei aber nicht unbedingt ein Aus für immer: „In drei, vier oder fünf Jahren kann alles schon wieder ganz anders aussehen.“