„Robuster Abwehrspieler“ und Madun-Manka-Kumpel: Das erhofft sich Vilsen-Coach Torsten Klein von den zwei Neuen

Von: Julian Diekmann

Verstärkung für Vilsen: SVBV-Coach Torsten Klein (re.) und sein Co-Trainer Philipp Witschke (li.) begrüßen die beiden Neuzugänge Ebrahim Jallow (2.v.l.) und Fabian Kusche. © SV Bruchhausen-Vilsen

Für die anstehende Saison mit Fußball-Bezirksligist SV Bruchhausen-Vilsen hat Trainer Torsten Klein ein paar Wünsche. Welche das sind, und was er sich von Madun-Manka-Kumpel Ebrahim Jallow und Abwehrmann Fabian Kusche als Neuzugängen verspricht.

Bruchhausen-Vilsen – Viel Zeit zur Erholung blieb den Bezirksliga-Fußballern des SV Bruchhausen-Vilsen nicht. Lediglich ein paar Wochen der Entspannung gab es von Trainer Torsten Klein, der mit seinem Team vergangene Saison auf Platz acht eingelaufen war. Die Zeit drängt. Anfang August steht bereits das erste Pflichtspiel im Bezirkspokal gegen Liga-Neuling TSV Weyhe-Lahausen an, ehe eine Woche darauf auch die neue Bezirksliga-Saison bei Aufsteiger TSV Mariensee-Wulfelade startet.



Klein sieht Titel-Potenzial beim TuS Sudweyhe

„Zum Liga-Auftakt bei einem Aufsteiger anzutreten ist immer unangenehm. Gerade, wenn man die Mannschaft noch nicht kennt“,erklärt der SVBV-Coach: „Dennoch freue ich mich, dass es endlich wieder losgeht.“ Neben Mariensee gehören auch Aufsteiger SC Haßbergen und die beiden Landesliga-Absteiger SV B-E Steimbke und der TuS Sulingen zu den Neulingen der 15 Teams umfassenden Staffel 1. Zu den Favoriten auf die Meisterschaft zählt Klein vor allem zwei Mannschaften. „Sudweyhe hat vom Kader her ganz klar das Potenzial für den Titel“, ist sich der Vilser Coach sicher: „Aber mein Favorit ist Mühlenfeld. Ihr Stürmer Patrick Mesenbring hat vergangene Saison die Bezirksliga kurz und klein geschossen, ist mit 28 Treffern Torschützenkönig geworden.“



Trainer hofft auf weniger Verletzungspech

Für die Brokser ist die Meisterschaft dagegen kein Thema. „Vielmehr wollen wir uns tabellarisch verbessern, besser als Rang acht abschneiden.“ Wichtiger sei Klein aber, dass seine Mannschaft diesmal vom Verletzungspech verschont bleibt, „sodass ich auch mal zwei Spieltage in Folge ein und dieselbe Elf aufs Feld schicken kann. Das kam vergangene Spielzeit viel zu wenig vor.“



Neben mehr Konstanz wünscht sich Klein zudem weniger Auswärtsniederlagen. „Zwar haben wir letzte Saison bei Meister FC Sulingen gewonnen, dennoch hat uns zu oft das Selbstbewusstsein gefehlt. Ich hoffe, dass wir das abstellen.“



Ebrahim Jallow folgt Kumpel Madun Manka

Dabei soll unter anderem Neuzugang Ebrahim Jallow helfen, der von Atlas Delmenhorst II kommt. „Ebrahim hatte ich bereits beim TSV Bassum trainiert, ich kenne ihn gut. Außerdem ist er ein guter Kumpel unseres Spielers Madun Manka, der früher mit Ebrahim schon zusammengespielt hat“, berichtet Klein: „Er hat sich in der zweiten Mannschaft von Atlas Delmenhorst nicht mehr wohlgefühlt und wollte unbedingt wieder mit Madun zusammenspielen.“ Der Stürmer sei technisch versiert, sehr schnell und habe Tordrang. „Mit seiner Verpflichtung verbreitern wir uns in der Offensive“, freut sich Klein.



Mit Fabian Kusche kommt ein „robuster Abwehrspieler“

Neuzugang Nummer zwei ist Abwehrmann Fabian Kusche. Der 27-Jährige kommt von den SBS Kickers aus der 2. Kreisklasse, mit denen er gerade in die 1. Kreisklasse aufgestiegen ist. „Fabian baut gerade in Vilsen. Deswegen bot es sich an, ihn zu verpflichten“, sagt Klein: „Er ist rechter Verteidiger, kann aber auch als Innenverteidiger auflaufen. Er ist körperlich sehr stark und als Polizist absolut fit. Er möchte es bei uns gerne probieren. Und ich bin mir sicher, dass er es hinbekommen wird. Einen so robusten Abwehrspieler können wir gut gebrauchen.“



Klein wünscht Wohlers „viel Erfolg“ beim FC Sulingen

Den Verein verlassen haben dagegen Stammspieler Mathis Wohlers und Benjamin Pinzer. Wohlers zog es zu Landesliga-Aufsteiger FC Sulingen, Pinzer zum TSV Schwarme. „Mathis möchte es gerne beim FC Sulingen in der Landesliga probieren. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich wünsche ihm dafür viel Erfolg“, drückt Klein seinem Ex-Spieler die Daumen. Pinzer hatte sich indes nie richtig durchsetzen können. „Er hat den Sprung in die erste Mannschaft leider nicht hinbekommen. Und da er aus Schwarme kommt, möchte er gerne wieder mit seinen Freunden zusammenkicken. Auch das ist absolut verständlich.“