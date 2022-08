Ausgedünnt in den Auswärts-Doppelpack: Wetschen erst beim OSV Hannover, dann bei „Krähen“

Von: Cord Krüger

Teilen

Scheinbar unverwüstlich: Die Robustheit von Wetschens Lennart Kruse braucht der Landesligist am Wochenende, wenn gleich zwei Auswärtsspiele anstehen. © ck

Zweiter Nasenbeinbruch in zwei Jahren – pures Pech für Kevin Reinking! Passiert im Dienstagstraining des TSV Wetschen. „Seine Gesichtsmaske von damals hat er aber noch“, sagt sein Trainer Oliver Marcordes mit gequältem Lächeln. Es ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass der Mittelfeldmann dem Fußball-Landesligisten zwei bis vier Wochen fehlt. Am Donnerstag kam der 24-Jährige unters Messer, der Eingriff verlief planmäßig. Doch den Auswärts-Doppelpack am Wochenende (Freitag um 18.45 Uhr beim OSV Hannover, Sonntag ab 15.00 Uhr beim Tabellenzweiten TSV Krähenwinkel-Kaltenweide) verpasst er.

Wetschen – Dies gilt auch für Kapitän Aljoscha Wilms, dem nach seiner Verletzung nun die Diagnose vorliegt: Bruch des Schienbeinköpfchens. „Eine Operation ist nicht nötig, aber sechs Wochen Ausfallzeit bedeutet das“, sagt sein Coach, der zudem auf Philipp Nüßmann (Knorpelschaden im Sprunggelenk), Ramiz Pasiov (Rückenprobleme), Tino Senkler (Adduktorenbeschwerden), Lennart Bors (Urlaub) und Ruwen Schilling (privat verhindert) verzichten muss. „Aber dafür haben wir ja unseren großen Kader.“

„Krähen“ sind der „FC Bayern der Liga“

Mit dem will der Trainer „beim OSV gewinnen, um nicht völlig umsonst an zwei Tagen 500 Kilometer gefahren zu sein“. Denn die noch ungeschlagenen „Krähen“ bezeichnet er als „den FC Bayern der Liga“, Zählbares rechnet er sich dort nicht aus: „Mir ist es ein Rätsel, warum sie mit diesem tollen Team nicht schon vorige Saison aufgestiegen sind.“

Lennart Kruses Wunsch wäre einen Sieg auf dem Wagenfelder Großmarkt zu feiern

Angesichts der Tatsache, dass das OSV-Stadion und der Sportplatz am Krähenwinkeler Waldsee nur zehn Kilometer auseinander liegen, hinterlassen die Blau-Gelben durch die doppelte Anreise nicht gerade einen kleinen ökologischen Fußabdruck. Ein Einquartieren mit zwei Übernachtungen in Hannover stand aber nur kurz zur Debatte, „und das hätte Lennart Kruse wehgetan“, glaubt der Coach des Innenverteidigers grinsend. Denn momentan läuft der Wagenfelder Großmarkt in Kruses Heimatort. Der 24-Jährige hält sich dort aber zurück. „Schade, dass das OSV-Spiel auf den Freitag verlegt wurde – das ist der Markt-Haupttag“, schildert Kruse. „Aber vielleicht können wir nach der Rückkehr mit der Mannschaft dort noch ein bisschen feiern – am liebsten einen Sieg“, hofft der Dauerbrenner, der in dieser Saison bis auf eine späte Auswechslung durchspielte und in der vorigen nur eine von 26 Partien verpasste. „Kleine Wehwehchen gab es zwar mal, aber so lange es meine Leistung nicht beeinträchtigt, blende ich das aus.“ Für Marcordes der Beleg seiner enormen Physis: „Lenni hat einen Riesen-Sprung gemacht. Einen mit seiner Robustheit brauchen wir – auch an diesem Wochenende.“

Innenverteidiger hofft auf mehr spielerische Akzente

Zudem kennt der Defensivmann beide Clubs ganz gut. „In Krähenwinkel ist es immer schwer“, urteilt Kruse, „der OSV lässt sich nach seinen vielen Abgängen aber schwer einschätzen. Es wäre schön, wenn wir spielerisch mehr Akzente setzen und öfter in den Angriff kämen. Das setzt uns hinten seltener unter Druck.“ Sein Wunsch: „Nach den zwei Tagen würde ich gern im zweistelligen Punktebereich liegen.“ Sieben sind es für den TSV aktuell.

Rückkehrer Mike Jahn hilft im Tor aus Mit drei Torhütern bestritt der TSV Wetschen die Vorbereitung, nun blieb nur noch Stammkeeper Tim Becker übrig: Nach dem Wechsel von Kai Winkler zum VfL Oythe ist Neuzugang Nils Stoppelberg in der TSV-Ersten kein Thema mehr, sondern nur noch für die Zweite vorgesehen. „Nils will so kommen, wie er es schafft, aber das ist mit Landesliga-Fußball nicht zu vereinbaren“, begründet TSV-Trainer Oliver Marcordes. Als Backup auf der Bank kehrte nun ein in Wetschen bestens Bekannter zurück: Mike Jahn (39), schon zu Jugendzeiten in den Wetscher Spielgemeinschaften sowie von 2001 bis 2013 und ab Januar 2017 zwei weitere Jahre im Erstherren-Team, springt ein. „Mike und ich kennen uns lange, wir haben schon beim TuS Wagenfeld zusammen gearbeitet“, erklärt Marcordes. Jetzt bin ich froh, dass er uns bis zum Winter aushilft.“ Die Heimspiele habe er sowieso meistens verfolgt, „jetzt muss er wenigstens keinen Eintritt mehr zahlen!“