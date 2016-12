„Ausfälle so nicht aufzufangen“

HSG Barnstorf II 11:25 in Wilhelmshaven

+ Kapitän Tobias Mundhenke warf beim 11:25 der HSG Barnstorf/Diepholz II beim Wilhelmshavener HV II ein Tor. - Foto: G. Müller

wilhelmshaven - Das klingt erstmal heftig: Mit 11:25 (6:13) verloren die Handballer der HSG Barnstorf/Diepholz II gestern das Verbandsliga-Spitzenspiel beim Wilhelmshavener HV II. So schlimm war es dann aber doch nicht, meinte Torhüter Maik Schwenker, der nicht im Kasten stand, sondern als Vertrteter des erkrankten Spielertrainers Nils Mosel das Coaching übernommen hatte: „Wir müssen das Positive mitnehmen. Nur 25 Gegentore gegen diese Truppe sind echt nicht viel. Wir haben in der Abwehr super gearbeitet und uns nicht abschießen lassen.“ Dass seinem Team allerdings nur elf Treffer gelangen, „war angesichts der Vorzeichen fast zu erwarten“, gab „Malle“ zu.

Spielertrainer Mosel lag mit einer Bronchitis im Bett, Finn Richter musste aus privaten Gründen passen. Sie sowie die Langzeitverletzten Malte Helmerking und Sören Richter „bedeuten für uns Ausfälle, die wir einfach nicht auffangen können“, stellte Schwenker klar. Dass Christian Vinke, nach seinem Rücktritt in der Vorsaison nur noch gelegentlich in der Dritten aktiv, gestern aushalf, rechnete Schwenker ihm hoch an: „Schön, dass er eingesprungen ist.“ Acht Minuten vor Schluss war sein starkes Spiel gegen Wilhelmshavens Halblinken Christoph Groß allerdings beendet, weil er seine dritte Zeitstrafe und somit die Rote Karte kassierte.

Zu dieser Zeit war die Messe jedoch längst gelesen – Wilhelmshaven II führte mit 24:11. „Wir haben aber zu keinem Zeitpunkt den Kopf in den Sand gesteckt, sondern leidenschaftlich dagegengehalten“, lobte Schwenker sein Kollektiv.

In der ersten Viertelstunde hatten die knapp 80 Zuschauer noch ein ausgeglichenes Topspiel gesehen. Nach zwölf Minuten traf der insgesamt sechsfache Torschütze Matthias Andreßen zum 3:3, „da sah noch alles recht entspannt aus“, meinte Schwenker. Danach durfte er sich allerdings 13 Minuten lang keinen HSG-Treffer notieren, was sich erst nach seiner Auszeit und Andreßens 4:10 (25.) änderte. „Zur Halbzeit war die Sache hier natürlich schon entschieden“, meinte Schwenker. „Aber in der Kabine hatten wir uns vorgenommen, uns nicht aufzugeben.“

Das gelang ihnen nach Wiederanpfiff. Im Tor zeigte Manuel Pauli eine ähnlich starke Leistung wie Frederik Hohnstedt im ersten Durchgang. Beide Keeper parierten jeweils acht Bälle. „Sie haben einiges weggefischt“, zollte ihnen Schwenker Respekt. Vorn gelangen dem Rückraum-Rechten Andreßen weitere Treffer. „Wie ihn Jan-Eric Rechtern zum Kreuzen abgeholt und er dann vollstreckt hat, sah schon gut aus“, lobte der Interimscoach.

An der hohen Niederlage änderte dies hingegen nichts. „Das wirft uns aber nicht um“, stellte Schwenker klar: „Wir müssen jetzt so weiter trainieren und vor der Weihnachtspause noch gegen die SVGO Bremen punkten, damit wir im Spitzentrio bleiben. Und man darf nicht vergessen: Wir sind immer noch ein Aufsteiger.“ - ck