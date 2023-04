Auseinandergelebt: Fußball-Bezirksligist St. Hülfe und Trainer Jakobsen versuchen eine Trennung im Guten

Von: Carsten Drösemeyer

Packt seine Koffer beim TuS St. Hülfe-Heede: Ab Sommer sucht der fußballverrückte Nils Jakobsen eine neue Aufgabe als Trainer. © Töbelmann

Nach der Saison geht bei St. Hülfe-Heede eine Ära zu Ende. Nils Jakobsen und der Fußball-Bezirksligist trennen sich. Das gab der Trainer am Ostermontag bekannt. Nun gewähren Jakobsen und Rainer Weghöft tiefere Einblicke. Der 1. Vorsitzende erklärt zudem, wie es nun weitergeht.

St. Hülfe – So schnell ändern sich die Zeiten: Noch vor einigen Wochen hatte es sich der TuS St. Hülfe-Heede in den „Top Five“ der Fußball-Bezirksliga gemütlich gemacht und galt als die positivste Überraschung der laufenden Saison – wohlgemerkt als Aufsteiger, der erstmals in seiner Vereinsgeschichte im Bezirk kickt.

Nicht zuletzt auch dank Trainer Nils Jakobsen. Von der 2. Kreisklasse hatte der Diepholzer den Dorfclub bis in die Bezirksliga geführt und dort zumindest in der Hinrunde für reichlich Furore gesorgt. Mittlerweile rangiert der Neuling nach 18 Partien mit 26 Punkten zwar „nur“ noch auf Platz acht, doch angesichts eines Neun-Punkte-Polsters zum ersten Abstiegsplatz deutet weiterhin alles auf eine tiefenentspannte Spielzeit hin.

Deshalb überraschte es viele, dass Jakobsen in der neuen Saison nicht mehr als TuS-Trainer zur Verfügung stehen wird. Doch der „Vater des Erfolgs“ sucht schlichtweg „eine neue Herausforderung. Es war in Hülfe-Heede wirklich eine tolle Zeit, und ich habe die Arbeit mit der Mannschaft immer genossen. Aber ich hatte am Ende das Gefühl, der Vorstand setzt in der Zukunft auf ein anderes Konzept als ich“, erklärt der 40-Jährige: „Mein Ansatz war, dass wir Youngster aus dem eigenen Stall wie Daniel Zimmermann, Finn Plümer oder Matis Stahl weiterentwickeln und nicht vermehrt auf externe Neuzugänge bauen. Aber ich glaube, der Vorstand möchte einen anderen Weg gehen. Natürlich wünsche ich dem Club dabei alles erdenklich Gute.“

Rainer Weghöft widerspricht und lobt Nils Jakobsen

Die unterschiedlichen Konzepte möchte Rainer Weghöft als 1. Vorsitzender indes nicht bestätigen: „Wir setzen auch weiterhin auf talentierte Jugendliche und nicht nur auf erfahrene Neuzugänge. Die Mischung aus jungen und routinierten Kräften muss stimmen. Ich kann dabei keinen Dissens zwischen uns und Nils feststellen.“

Vielmehr stellt Weghöft dem langjährigen TuS-Coach ein exzellentes Zeugnis aus: „Nils hatte großen Anteil an unseren Erfolgen. Er hat uns schließlich als Trainer von der 2. Kreisklasse bis in die Bezirksliga geführt. Aber künftig muss es ohne ihn weitergehen – und das wird es auch.“

Es ist auf keinen Fall geplant, ihn vor Ende der Serie abzulösen.

Wie genau will Weghöft allerdings noch nicht verraten: „Wir sind uns schon mit einem Trainerteam für die neue Saison einig. Aber das wird erst mit der Mannschaft besprochen, bevor wir dann nächste Woche Vollzug melden können.“

Viktor Pekrul Nachfolger von Nils Jakobsen?

Gerüchten zufolge könnte es sich beim Nachfolger von Jakobsen um Viktor Pekrul handeln. Der ehemalige Rehdener war noch in der Hinrunde als spielender Co-Trainer für Hülfe-Heede tätig, ehe er sich auf den Posten des Beraters zurückzog.

Die genauen Gründe hierfür liegen unverändert etwas im Dunkeln – und Weghöft ist, auf die Personalie Pekrul angesprochen, auch verschlossener als eine Auster: „Über Viktor ist in der Vergangenheit viel dummes Zeug erzählt und schmutzige Wäsche gewaschen worden. Deshalb gebe ich dazu keinen Kommentar ab.“

Weghöft über die St. Hülfer Zielsetzung

Deutlich auskunftsfreudiger zeigt sich Weghöft hingegen bei der künftigen Zielsetzung des Dorfclubs vor den Toren der Diepholzer Kreisstadt: „Wir wollen uns nachhaltig in der Bezirksliga etablieren und gerne im oberen Drittel festsetzen. Vielleicht können wir dann in der Zukunft auch mal in Richtung Landesliga schielen. Aber bis dahin ist es wohl noch ein weiter Weg.“

Den der im Team hochangesehene Jakobsen nicht mehr mitgehen wird. Der Eintracht-Frankfurt-Fan plant allerdings keine Pause: „Ich bin schon in guten Gesprächen mit zwei Clubs. Ich bin auch viel zu fußballverrückt für eine Auszeit. Erst einmal möchte ich hier mit dem Klassenerhalt meine Mission erfolgreich zu Ende bringen – und danach winkt in der nächsten Saison dann eine neue Herausforderung.“

Keine Trennung vor Saisonende geplant

Auch Weghöft möchte sich von Jakobsen im Guten trennen: „Wir sind Nils als Verein sehr dankbar für seine lange Arbeit. Es ist auf keinen Fall geplant, ihn vor Ende der Serie abzulösen.“