Sportlerwahl: Aufstieg nach „verrücktester Saison“ - Barrier feiern ersehnten Sprung in die Tennis-Oberliga

Aufstieg nach „verrücktester Saison" - Barrier feiern ersehnten Sprung in die Tennis-Oberliga

Am entscheidenden Spieltag peitschte Maxim Triller (von links) seine Mannschaftskollegen Bendix Schröder, Tarek Erlewein, Milan Zivkovic und Volker Zorn von der Bank aus zum Sieg. © TÖBELMANN

Maxim Triller legt die Fakten auf den Tisch. „Es wurde auch langsam mal Zeit“, sagt der Tennisspieler des Barrier TC: „Nach drei oder vier Jahren des Nichtaufstiegs, des Klassenerhalts, der Vizemeisterschaften.“ Im Sommer war es endlich so weit: Die BTC-Herren schafften den Sprung heraus aus der Landes- und hinein in die Oberliga. Nach einem – nüchtern formuliert – denkwürdigen Jahr.

Barrien – Denn für die Barrier war in 2022 nichts normal – und die Winterserie diente dabei bereits als eine Art Vorbote. Triller und Co. schleppten sich mehr angeschlagen als fit durch ihre fünf Spieltage inklusive Aufstiegsfinale. In den abschließenden Matches beim Oldenburger TeV II war die Hürde trotz des riesigen Kampfgeistes für die lädierten Körper zu hoch.

Drei kuriose Siege

Die Pause bis zum Sandplatzstart half – und das Kuriositätenkabinett nahm Fahrt auf: Lohne II bekam keine Mannschaft zusammen, Oldenburg verwechselte die Reihenfolge seiner Spieler, Varel reiste nur zu dritt nach Barrien. Und als nach diesen drei Siegen das vorgezogene Finale gegen Lilienthal anstand, erhielt Kapitän Tarek Erlewein am Abend zuvor eine Hiobsbotschaft: Triller war umgeknickt, sein Einsatz praktisch ausgeschlossen. „Ich war zu doof, eine Treppe herunterzulaufen“, sagt Triller grinsend zur Ursache seiner Verletzung. Auf Stammspieler Oleksander Kyrychenko musste der BTC ohnehin schon verzichten.

Sicher geglaubter Aufstieg schwebt plötzlich in Gefahr

„Wir hatten keine Leute“, erinnert sich Erlewein. Milan Zivkovic und Volker Zorn sprangen ein, hatten in ihren Einzeln aber keine Chance. Bendix Schröder gewann als einziger, weil Erlewein in einer temporeichen und spannenden Partie gegen Yannick Staschen im Matchtiebreak den Kürzeren zog. Und plötzlich schwebte der beinahe schon sicher geglaubte Aufstieg in riesiger Gefahr.

„Konnte mich gar nicht richtig auf die Bank setzen, so aufgeregt war ich“

„Wir mussten beide Doppel gewinnen“, erzählt Erlewein. Vor „echt vielen Zuschauern, die ordentlich Stimmung gemacht haben“, ging er vorweg, gewann an Zorns Seite 7:6, 7:6 – und machte Triller damit so richtig nervös. „Mein Puls war so hoch, ich konnte mich gar nicht richtig auf die Bank setzen, so aufgeregt war ich“, berichtet er: „Es hat mich geärgert, dass ich wegen der Verletzung nicht physisch präsent sein konnte auf dem Platz, die Jungs nicht unterstützen konnte.“

„Zwei Doppelfehler bei Matchbällen“

Doch Triller feuerte Schröder und Zivkoviv von außen an, und die beiden schafften es nach Satzrückstand tatsächlich in den Matchtiebreak. „Und dann habe ich bei 9:6 zwei Doppelfehler gemacht“, kann Schröder es noch heute nicht fassen: „Das ist mir noch nie passiert, dass ich zwei Doppelfehler bei Matchbällen mache.“ Auch Triller war verwundert darüber, war sich aber sicher, dass Schröder die Ruhe bewahren würde. „Ich wusste, dass wir den Punkt bei 9:8 nicht verlieren“, erzählt Schröder: „Ich habe die Rallye einfach sicher gespielt, vorbereitet. Und Milan hat das Spiel am Ende mehr oder weniger gewonnen, er hat den Ball weggespielt.“

Die Barrier waren endlich am Ziel, am Ende einer „der verrücktesten Saisons, die wir je hatten“, grinst Schröder. „Das habe ich noch nie erlebt“, schüttelt Triller mit dem Kopf, Erlewein meint lächelnd: „Ich weiß immer noch nicht genau, wie das so spannend werden konnte.“