Aufsteiger Kirchweyhe eine feste Größe in der Bundesliga

Von: Gerd Töbelmann

Gegen Dresden saß Kirchweyhes Robert Zelcic (links) mehr als sieben Stunden für sein Remis am Brett. © orantek

Aufsteiger SKK Kirchweyhe sorgt in der Schach-Bundesliga weiter für Aufsehen und holte beim Doppelspieltag in Dresden 3:1-Punkte.

Dresden – Schach-Bundesligist SK Kirchweyhe sorgt weiter für Furore. Der Aufsteiger trat in Dresden erst gegen SF Berlin und dann gegen Gastgeber Dresden an und holte dabei 3:1-Punkte. „Das kann sich sehen lassen. Dadurch sind wir jetzt im gesicherten Mittelfeld“, freute sich SKK-Chef Peter Orantek.

SF Berlin - SK Kirchweyhe 2,5:5,5: Die beiden letzten Bretter waren zuerst entschieden. An Brett acht versuchte der junge Gegner von Robert Zelcic eine sehr passive indische Eröffnung und wurde alsbald von einem offensiven Angriff überrollt. An Brett sieben spielte Mladen Palac eine aktive Eröffnung, gegen die sich der Berliner mit einem Remis glücklich zur Wehr setzte. An Brett vier brannte Hrvoje Stevic durch ein Qualitätsopfer mit seinen Leichtfiguren gegen die Ponziani-Eröffnung ein Feuerwerk auf den weißen König ab. Der Gegner nahm den vergifteten Turm und wunderte sich, dass er plötzlich durch zwei Damen Matt war.

Kurz nach der Zeitkontrolle gewann an Brett eins Velimir Ivic durch den Gewinn eines Bauern mit Matt-Angriff. Ante Brkic gewann im Mittelspiel eine Qualität mit folgendem Matt-Angriff. Kirchweyhe führte problemlos 4,5:0,5. Danach holten Aexandar Kovacevic und Zoran Jovanovic ein Remis, während Robert Markus seine Partie verlor.

SK Kirchweyhe - USV Dresden 4:4: Am Sonntag fand die Begegnung gegen die Gastgeber statt. Die Dresdner traten erstmals in dieser Saison mit ihren besten acht Spielern an. Nach nur zwei Stunden einigten sich an Brett eins Velimir Ivic sein Gegner nach nur 24 Zügen auf Remis. Ebenso schnell willigte Hrvoje Stevic in ein Unentschieden ein. Als auch Mladen Palac und Robert Markus mit einem recht schnellen Remis für das 2:2 gesorgt hatten, begann an den restlichen vier Brettern das große Rechnen.

Nach jeweils fünf Stunden Spielzeit einigten sich Ante Brkic und Zoran Jovanovic auf ein Remis zum Stande von 3:3. Alexandar Kovacevic hatte in der sechsten Stunde eine Gewinnstellung erreicht, fand aber nicht die Gewinn-Kombination und holte nur einen halben Punkt. Den Kirchweyher Gesamtsieg verpasste schließlich Robert Zelcic an Brett acht. Nach sechs Stunden und 60 Zügen brach in der französichen Partie die siebte Stunde an. Beide Gegner hatten Turm mit ungleichfarbigem Läufer und vier Bauern. Die siebte Stunde wird im Blitzschach mit 30 Sekunden pro Zug gespielt. Am Ende sprang für den Kirchweyher auch ein Remis heraus.