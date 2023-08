Fußball-Bezirksliga: Der TV Neuenkirchen - ein Aufschwung mit Ansage

Von: Carsten Drösemeyer

Die klare Nummer eins beim TVN: Yanik Klenke ist der „Platzhirsch“. © Krüger, Cord

FUSSBALL-BEZIRKSLIGA Der TV Neuenkirchen entwickelt sich immer mehr zu einem Top-Team - aber warum? Ein Blick auf den Kader mit Coach Mustafa Cali.

Neuenkirchen – Seit Mustafa Cali beim Fußball-Bezirksligisten TV Neuenkirchen als Trainer in Amt und Würden ist, geht es beim TVN nur noch in eine Richtung – steil bergauf. In der vergangenen Saison überraschte der Aufsteiger mit einem vorzüglichen vierten Platz – und auch in dieser Spielzeit dürfte der sympathische Dorfclub ausschließlich im oberen Tabellendrittel zu finden sein.

Nach drei Spielen kommt Neuenkirchen auf die Maximalausbeute von neun Zählern, sodass man langsam durchaus von einem Spitzenteam sprechen kann. Aber wo liegen die Gründe für diesen Aufschwung? Ein Kader-Check mit Cali.

Tor

Das Büderpaar Yanik-Luca Klenke/Fabian Klenke liefert sich einen fairen Zweikampf, wobei laut Cali der zwei Jahre jüngere Yanic-Luca als klarer „Platzhirsch“ gilt: „Er ist unsere unangefochtene Nummer eins und in der Vorsaison zum besten Torwart der Bezirksliga gewählt worden. Aber ,Fabi‘ ist ein perfekter Backup. Auf ihn kann ich mich immer verlassen – und er akzeptiert seine Rolle.“

Abwehr

Die Viererkette ist sicher ein Prunkstück des TVN. Gerade das Innenverteidiger-Duo Marvin Luchtmann/Konstantin Meyer bürgt für Qualität. Nicht zuletzt dank dieser beiden „Kanten“ kassierte Neuenkirchen bislang erst einen Gegentreffer. Wobei Cali klarstellt: „Stammplätze verteile ich nur ungern. Auch Cedric Fehse hat auf dieser Position schon oft einen super Job gemacht.“

Auch auf den Außenbahnen mag sich Cali nicht festnageln lassen. Derzeit haben dort jedoch Joris Dettmer (rechts) und Jan-Christian Söhl (links) leichte Vorteile. „Aber auch Marcel Hommen oder Sönke Oldehoff kann ich jederzeit reinwerfen“, betont der Coach.

Mittelfeld

Cali bevorzugt ein System mit zwei Sechsern und scheint hier im Duo Rajann Leymann/Jan Hülseberg die perfekte Mischung gefunden zu haben. Routinier Leymann (31) beruhigt das Spiel, verteilt geschickt die Bälle und wird von Cali als „perfekter Sechser“ geadelt: „Man merkt, dass Rajann schon für den TuS Sulingen in der Oberliga gekickt hat. Seine Erfahrung ist für uns Gold wert.“ Hülseberg (24), in der Saison 2022/23 als „Bezirksliga-Spieler der Saison“ von dieser Zeitung ausgezeichnet, lobt Cali für seine „Dynamik. Jan ist ein geborener Stratege, ahnt Zweikämpfe voraus und zeichnet sich zudem durch seine Torgefahr aus.“

Viel besser ist im defensiven Mittelfeld wohl kein Bezirksligist besetzt, aber auch im offensiven Bereich verfügt der TVN über einige Alternativen: Hier schwingt derzeit Pascal Löhmann als Zehner das Zepter und wird vom Ex-Bassumer Florian Fröhlich über Außen unterstützt. Auch Hassan Ibrahim setzt auf dem Flügel Akzente – doch Cali warnt davor, seine sogenannte „zweite Reihe“ zu unterschätzen: „Zum Glück habe ich so viele erstklassige Jungs. Devin Melloh könnte ich nennen, Thomas Marz natürlich ebenfalls. Oder Ole Scharf mit seiner Geschwindigkeit. Niemand darf sich zu sicher sein, dass er in der Startelf steht.“

Sturm

Doch, einer schon: An Kapitän Maximilian Meyer führt als Stoßstürmer kein Weg vorbei, wie Cali bestätigt: „Ja, Maxi ist gesetzt. Er ist ein absoluter Führungsspieler und weiß genau, wo das Tor steht. Außerdem lebt er den Verein.“

Fazit

Wer Neuenkirchen ob der vergangenen Saison als „One-Hit-Wonder“ abstempelt, der irrt. Die Mannschaft besticht durch Geschlossenheit und wurde in den letzten Jahren immer wieder geschickt verstärkt. Und Coach Cali ist extrem akribisch – auch wenn der gewiefte Taktiker sein Licht gerne unter den Scheffel stellt: „Wir arbeiten hier alle als Team. Niemand ist wichtiger als der andere. Das ist für uns der Schlüssel zum Erfolg. Vielleicht können wir so tatsächlich das Favoritenduo Sudweyhe/Mühlenfeld etwas ärgern.“ Cali weiß, wie man oben mitmischt: Mit Underdog TuS Sulingen II war er einst Bezirksliga-Vizemeister.