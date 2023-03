Aufatmen bei der SG Hoya: Hamad-Haji geht es besser

Von: Malte Rehnert

Teilen

Auf dem Weg der Besserung: Raad Hamad-Haji von der SG Hoya. © töbelmann

Raad Hamad-Haji von der SG Hoya hatte es während der Kreisliga-Partie beim SC Haßbergen heftig erwischt, er musste auf die Intensivstation. Am Montag gab es eine erste Entwarnung. Teamkollege und Freund Alcheikh verspürt „pure Freude“.

Hoya – Das Positive gleich mal vorweg: Raad Hamad-Haji ist offenbar noch einigermaßen glimpflich davongekommen. Der Spieler des Fußball-Kreisligisten SG Hoya hatte am Sonntag beim 1:3 beim SC Haßbergen kurz vor der Pause das Knie eines Gegenspielers an den Hinterkopf bekommen – und musste mit einem Krankenwagen abtransportiert werden. Der 21-Jährige kam direkt auf die Intensivstation des Nienburger Krankenhauses, die er dann am Montagnachmittag wieder verlassen durfte und auf ein normales Zimmer verlegt wurde. „Ich habe mit Raad gesprochen. Er hat eine starke Gehirnerschütterung, aber bei den bisherigen Untersuchungen per CT und MRT ist sonst nichts Auffälliges festgestellt worden“, erklärte sein Trainer Mario Hollunder, dem „ein Riesenstein vom Herzen“ fiel.

Gänsehaut und Tränen

Gleiches galt natürlich auch für die Hoyaer Teamkollegen, die am Sonntag noch alle ziemlich geschockt gewesen waren – allen voran Payman Alcheikh. „Als ich Raad dort in der stabilen Seitenlage liegen sah und er nicht ansprechbar war, hatte ich Gänsehaut, habe geweint und geschrien: ,Raad, rede mit mir‘“, berichtet der 28-Jährige eindringlich von „einem der schlimmsten Erlebnisse in meinem Leben“. Bevor der Krankenwagen eintraf, kam Hamad-Haji noch mal kurz zu sich. „Er hat gesagt: ,Gewinnt das Spiel!‘“, erzählt Alcheikh. Die Hoyaer machten also weiter statt abzubrechen und verloren am Ende – doch das war zweitrangig.

Direkt nach der Partie machte sich Hollunder auf den Weg ins Krankenhaus, Alcheikh fuhr in die Wohnung seines Mitspielers und holte ein paar Sachen. „Als ich dann hörte, dass er auf der Intensivstation liegt, bin ich fast zusammengebrochen. Ich hatte richtige Angst, man stellt sich 1 000 Fragen“, schildert Alcheikh und fügt an: „Raad war am Sonntagabend sehr kaputt, als ich ihn besucht habe.“

„Ich habe seiner Familie versprochen, auf ihn aufzupassen“

Der Syrer hat ein ganz inniges Verhältnis zu Hamad-Haji. Als dieser als 13-Jähriger alleine aus dem Irak nach Deutschland kam, habe sich Alcheikh besonders um ihn gekümmert und ihn in die Familie aufgenommen. „Ich bin wie ein großer Bruder für ihn“, sagt er: „Und ich habe seiner Familie versprochen, auf ihn aufzupassen. Ich trage quasi die Verantwortung für ihn.“

Umso heftiger war die Situation am Sonntag – für alle Hoyaer. „Raad ist ein so liebevoller, netter Mensch, den wir alle beschützen“, betont Hollunder. Einen Tag später folgte dann die – zumindest vorsichtige – Entwarnung. „Pure Freude“ habe er verspürt, meint Alcheikh. Und er fand es „richtig toll“, dass am Montag auch ein paar Haßberger, etwa Azad Ali, ins Krankenhaus kamen – „mit Blumen und Essen“.

Wie lange Hamad-Haji den Hoyaern auf dem Fußballplatz fehlen wird, ist noch offen.