Auf- und Abstieg: Heiße Kämpfe in der Landesliga Hannover, der Kreisliga und der 1. Kreisklasse Diepholz

Von: Malte Rehnert

Wer jubelt am letzten Spieltag? Fußball-Kreisligist TV Stuhr um Felix Schumann (links) und der TSV Bassum um Tjark Weber kämpfen um den letzten verbliebenen Aufstiegsplatz. © Krüger, Terwey

Es ist das Wochenende der Entscheidungen in der Fußball-Landesliga Hannover, der Kreisliga und der 1. Kreisklasse Diepholz. Für diese Teams geht es um Auf- und Abstieg.

Viele Ligen sind längst durch mit ihrer Saison – doch in drei Klassen, über die diese Zeitung regelmäßig berichtet, wird‘s am Wochenende erst richtig heiß. In der Landesliga Hannover, der Kreisliga und der 1. Kreisklasse Diepholz fallen am letzten Spieltag noch mehrere Entscheidungen. Landesligist TuS Sulingen hat ein echtes Endspiel um den Klassenerhalt. Fünf Teams müssen absteigen.

Der letzte Spieltag steht an - in der Fußball-Landesliga, der Kreisliga und der 1. Kreisklasse Diepholz. © Kreiszeitung

Die Kreisligisten TSV Bassum und TV Stuhr balgen sich um den zweiten Aufstiegsplatz neben Meister TSV Lahausen. Und im Keller heißt es: SC Twistringen II, SV Friesen Lembruch oder TuS Kirchdorf? Einen wird‘s erwischen, einer ist der dritte Absteiger. In der Kreisklasse hat der TSV Heiligenrode beste Chancen, Meister SV Marhorst in die Kreisliga zu folgen – doch der FC Gessel-Leerßen hat die Hoffnung bei nur einem Pünktchen Rückstand noch nicht aufgegeben. Die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst II darf nicht hoch, weil die „Erste“ aus der Bezirksliga abgestiegen ist und quasi den Kreisliga-Platz blockiert. Die fünf Absteiger stehen bereits fest.