Challenge Roth: Diese Weyher und Stuhrer Triathleten gehen bei der weltgrößten Langdistanz an den Start

Von: Christiane Golenia

Gut aufgestellt für Roth: Martin Bramkamp (von links), Mike Reimers, Sascha Bettker, Frank Mömkes, Imme Menges, Arne Reuter und Malte Schwarting gehen bei der weltgrößten Langdistanz an den Start. © Golenia

Nach längerer Pause geht in diesem Jahr wieder eine größere Gruppe von Triathleten des SC Weyhe sowie von den Tri-Wölfen des LC Hansa Stuhr bei der weltgrößten Langdistanz an den Start. Auf teils abenteuerliche Weise und mit Glück ergatterten die Athleten einen der heiß begehrten Startplätze beim DATEV Challenge Roth 2023.

Weyhe/Stuhr – Mike Reimers (50) erinnert sich noch bestens an das Vorjahr. Nach einer Feier hatte er sich nachts um drei Uhr auf den Weg nach Roth gemacht, um morgens um 9 Uhr am Solarer Berg zu stehen. Dort, wo alljährlich Tausende von Zuschauern auf Tuchfühlung zu den Athleten für Gänsehautstimmung an der Radstrecke sorgen. Prompt war der Weyher infiziert und stand tags darauf früh morgens mit Teamkollegen in der Schlange für die Vergabe eines Startplatzes für dieses Jahr. Mit insgesamt neun Triathleten starteten die Weyher schließlich das Projekt Roth 2023.

2007: Nach 9:12 Stunden erreicht Frank Mömkes in Roth das Ziel – persönliche Bestzeit. © Privat

Der Stuhrer Malte Schwarting hatte es dagegen online probiert. Um 10 Uhr erfolgte die Freischaltung für die Anmeldung. 30 Sekunden später waren bereits alle Plätze vergeben. Er kam zu spät, hatte allerdings Glück und durfte von der Warteliste nachrücken.

Auch 40 Jahre nach der Premiere übt das Rennen in Roth eine unglaubliche Anziehungskraft auf die weltbesten Triathleten sowie Tausende von Altersklassenathleten aus. Rund 4 000 Einzelstarter sind für nächsten Sonntag angemeldet. Weltklasseathleten und Weltmeister von Hawaii wollen um den Sieg kämpfen. Die Hoffnungen und Erwartungen der Altersklassenathleten sind dagegen ganz anders.

Für Malte Schwarting (35) wird es die erste Langdistanz sein. Seit November 2022 habe er dafür durchschnittlich zehn Stunden Training wöchentlich aufgewendet, erklärt der Tri-Wolf. Sein Ziel sei allein ein glückliches Finish. Darauf hofft bei den Weyhern auch Imme Menges (55). 2017 bestritt sie ihren ersten Sprinttriathlon. Für die Vorbereitung auf ihre erste Langdistanz flog Menges mit den Weyhern ins Trainingscamp nach Mallorca und nach Fuerteventura. Reimers absolviert in Roth indes seine zweite Distanz und möchte gerne schneller sein als bei der Premiere beim Ironman Frankfurt 2022 (11:57 Std). Seit mehr als zehn Jahren betreibt Martin Bramkamp (52) Triathlon. Klare Ansage von ihm: Bei seiner jetzt fünften Langdistanz soll die Bestzeit aus Glücksburg 2018 (10:07 Std) fallen. Sascha Bettker (52) war 2016 erstmals in Roth dabei. Für seine inzwischen siebte Langdistanz habe er 450 Trainingsstunden investiert, erklärt Bettker, für eine mögliche neue Bestzeit auf seinem eventuell letzten Wettkampf auf der Ironmandistanz.

Vorm letzten Rennen in Roth: Arne Reuter, hier in 2015, konzentriert sich künftig auf den Ultrabereich. © Picasa

Das letzte Rennen dieser Art soll es für Arne Reuter werden. Nur noch einmal will er die 3,8 km schwimmen, 180 km radfahren und 42,2 km laufen. Künftig möchte der Weyher im Ultrabereich seine Grenzen austesten. 2010 finishte Reuter in Roth seine erste von inzwischen elf Langdistanzen. Seine Bestzeit von 9:28 Stunden aus 2018, erzielt in Glücksburg, will der 48-Jährige nicht unterbieten: „Ich möchte einfach einen schönen Tag haben und den letzten Einlauf in das Triathlonstadion genießen.“ Mit Gerd Cordes, Björn Wellmer, Andreas Probst und Frank Zühlke mussten in der Vorbereitung allerdings gleich vier Weyher ihren Start in Roth wegen Verletzung und Trainingsrückstand aufschieben.

Als zweiter Tri-Wolf und mit 59 Jahren zugleich Ältester der Gruppe startet Frank Mömkes endlich wieder einmal in Roth. Seit mehr als 20 Jahren ist Mömkes mit großem Erfolg auf der Ironmandistanz unterwegs. 2004 stand er beim Ironman Austria in Klagenfurt als AK-Zweiter auf dem Treppchen. 2005 nahm er an der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii teil. 2007 erzielte er in Roth als deutscher Vizemeister der Altersklasse M 40 seine Bestzeit von 9:12 Stunden. „Es war ein Tag, an dem alles passte“, erinnert sich Mömkes. Aber auch den hohen Trainingsaufwand hat er nicht vergessen: „Es ist mir heute schleierhaft, wie ich das alles mit Schichtarbeit und Familie hingekriegt habe.“ Inzwischen ist Mömkes mehrfacher Großvater und es bleibt abzuwarten, ob er auch bei den M 60ern vorne mitmischen kann. Vielleicht wird es ja noch einmal ein Tag, an dem alles passt, für ihn und für die übrigen Starter aus Weyhe und Stuhr.