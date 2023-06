Auf den Spuren der Brinkmänner: Sulingen im Pokalfieber - Finalgegner ist derselbe wie beim Triumph vor zehn Jahren

Von: Fabian Terwey

Einschwören fürs Finale: Trainer Iman Bi Ria (r.) will am Samstag mit dem TuS Sulingen den Bezirkspokal holen. © fat

Trainer Iman Bi Ria spricht von einem „Riesenhighlight“. Die Fußballer des TuS Sulingen fiebern dem Bezirkspokal-Finale entgegen. Endspielgegner ist der TSV Barsinghausen – wie beim Triumph vor zehn Jahren. Beim damaligen Coach Walter Brinkmann und Stürmer Thorolf Meyer kommen schöne Erinnerungen an das Endspiel von 2013 hoch.

Sulingen – 20. Mai 2013. Nach dem erlösenden Schlusspfiff im Sulinger Sportpark brechen alle Dämme. „Wir haben uns in den Armen gelegen, die Sektkorken sind geflogen, das Team hat getanzt. Das vergisst du nie“, berichtet Walter Brinkmann. Mit Fußball-Bezirksligist TuS Sulingen gewinnt der Trainer an diesem Pfingstmontag das nervenaufreibende Bezirkspokal-Finale – mit 4:3 (3:2) gegen den TSV Barsinghausen. Das Double ist nach der Meisterschaft perfekt. Zehn Jahre später kommt es zur Wiederauflage des Duells. Diesmal treten die Sulestädter im Sportpark des TSV zum elektrisierenden Endspiel an (Samstag, 16.00 Uhr).

„Da kommen schöne Erinnerungen hoch“, sagt auch Thorolf Meyer angesichts der Paarung. Der heute 46-Jährige knipste den TuS damals zum zwischenzeitlichen 3:1. „Wir sahen schon wie der sichere Sieger aus, ehe es nochmal spannend wurde“, erinnert sich „Toto“ zurück. „Das Spiel stand auf der Kippe“, berichtet Brinkmann von der Leidenszeit in der Schlussphase: „Am Ende hat uns unser Torwart Tim Bösche den Arsch gerettet.“

Historisch: Thorolf Meyer feiert mit dem TuS Sulingen 2013 den Bezirkspokalsieg. Der Gegner damals wie heute: Barsinghausen. © Flügge

Am Samstag drückt der langjährige Sulinger Coach seinem Ex-Club die Daumen – aus der Ferne statt vor Ort. Denn wie Meyer hat der neue Trainer des Kreisliga-Aufsteigers SV Marhorst schon einen anderen privaten Termin, schaut sich das Kreispokal-Finale zwischen dem TSV Bassum und dem künftigen Liga-Rivalen SV Mörsen-Scharrendorf in Marhorst an. Für Zwischenergebnisse aus Barsinghausen werde der 61-Jährige aber sein „Smartphone häufiger in die Hand nehmen“. Die Verbundenheit zum TuS ist noch immer groß – auch, weil er Spieler aus dem aktuellen Kader in seiner letzten Sulinger Saison 2019/20 noch selbst trainiert hatte.

Bei Julian Fehse kribbelt es vor dem Bezirkspokal-Finale

Darunter: Julian Fehse. „So langsam“, sagt der 22-jährige Mittelfeldlenker am Donnerstag, steige die Spannung vor dem großen Endspiel auf Barsinghausens Rasenplatz. „Das ist für mich das erste Finale. Es wird sicher ein enges Spiel werden, in dem Kleinigkeiten entscheiden werden“, erklärt er: „Hoffentlich mit einem guten Ende für uns.“

Julian Fehse bestreitet sein letztes Spiel für Sulingen

Zugleich ist es Fehses letzte Partie für den TuS, bevor er im Sommer zu Landesligist TSV Wetschen wechselt. Wehmut kommt beim Außendienstler deshalb aber nicht auf – noch nicht: „Realisieren wird man es erst nach dem Spiel, wenn man seine Sachen packt.“ Aktuell richtet der Vilser seinen Fokus allein aufs Finale, denn „ein Pokalsieg zum Abschluss wäre das i-Tüpfelchen auf die Saison“.

Bi Ria kann neuen Weg des Clubs nachvollziehen, ist aber nicht begeistert

In dieser hatten Fehse und Co. am Samstag die Landesliga-Rettung auf den letzten Drücker perfekt gemacht. Dass der Verein jetzt nach dem Verlust etlicher Leistungsträger einen neuen Weg einschlägt, um mit Talenten aus der Region freiwillig eine Klasse tiefer in der Bezirksliga anzugreifen, kann Noch-Trainer Iman Bi Ria „irgendwo nachvollziehen – aber ich bin nicht begeistert nach der ganzen Zeit, die wir investiert haben“.

„Wenn wir das Ding gewinnen, reißen wir Sulingen ab“

In dem Wissen um die Entscheidung hatten der 38-Jährige und sein Team dennoch ekstatisch gejubelt. „Uns als Mannschaft kann man jetzt nichts vorwerfen“, erklärt Bi Ria. Nach seinem letzten Spiel als Sulinger Trainer will er am Samstag noch einmal kräftig feiern: „Das ist ein Riesenhighlight für uns. Wenn wir das Ding gewinnen, reißen wir Sulingen ab.“

Sulingens Trainer geht von Leichtigkeit statt „Eierflattern“ aus

Den Endspiel-Druck sieht der Coach indes beim gegnerischen Bezirksligisten: „Barsinghausen hat den Aufstieg verpasst, sie wollen wenigstens den Pokal holen. Wir haben unser Ziel dagegen schon ereicht. Die Jungs sollen mit Spaß rangehen.“ Leichtigkeit hatte der Trainer am letzten Spieltag bei seinem Team noch vermisst und später von „Eierflattern“ gesprochen. Der Druck habe zu einem Spiel geführt, „was wirklich nicht gut war“.

Es geht darum, „wer sein Herz auf den Platz bringt“

Das Training habe Bi Ria angesichts der Feierlichkeiten und dem Mannschaftstrip von acht Nicht-Abstiegshelden nach Mallorca dennoch eingestellt. Die einzige Einheit war für den gestrigen Donnerstag geplant. „Jetzt geht es nur noch darum, wer sein Herz auf den Platz bringt“, erklärt Bi Ria: „Im Saft stehen wir sowieso.“

Pagano Scorcio bezeichnet den TuS Sulingen als „FC Sevilla des Bezirkspokals“

Für Toni Pagano Scorcio (42), der den TSV zusammen mit Ricardo Diaz (47) trainiert, kommt es auf zwei Sachen an: „Tagesform und Kopf. Sulingen hat einen kleinen Vorteil als Landesligist und weniger Druck als wir vor den eigenen Zuschauern.“ Der Coach rechnet mit „400 bis 600“ Fans gegen den TuS, den er angesichts von drei Triumphen innerhalb von fünf Jahren (2013, 2016, 2017) als den „FC Sevilla des Bezirkspokals“ bezeichnet.

Kurios: Dennis Mehrkens, Final-Torschütze 2013, steht auch am Samstag im TSV-Kader. Gegen denselben Ausgang des Endspiels hätte der TuS nichts einzuwenden.

Bezirkspokal: Personal, Anreise, Siegprämie - Der Zugang der Gästefans erfolgt über die Ludwig-Jahn-Straße. Parkplätze stehen dort und oberhalb des Kunstrasenplatzes zur Verfügung. Jeder Fanbereich habe laut TSV Barsinghausen einen eigenen Getränkewagen und Grillstand.

- Der Sieger qualifiziert sich für den Krombacher-Niedersachsenpokal der Amateure und erhält laut Pokalspielleiter Thorsten Schuschel 1 000 Euro Prämie und 100 Liter Bier von Sponsor Krombacher, der Zweite immerhin noch 50 Liter. Ein Geldpreis sei da noch nicht definiert.

- Der rund 40 Zentimeter große und eineinhalb Kilogramm schwere silber-goldene Bezirkspokal, der in seiner Form an den WM-Pokal erinnert, verbleibt beim Sieger. Denn „den Pokal gibt es jedes Jahr neu“, wie der stellvertretende Spielausschuss-Vorsitzende Axel Rose erklärt.

- Bei den Sulingern sind die Einsätze von Cemet Ac und Eugen Uschpol wegen Oberschenkelzerrungen fraglich. Theo Klare reist wegen einer Uni-Prüfung zur zweiten Halbzeit an.