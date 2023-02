„Auf dem Boden der Tatsachen“: Lina Witte und ihre Löwinnen wieder in der Jäger-Rolle

Von: Fabian Terwey

Voller Einsatz: Löwin Lina Witte hechtet in der Diepholzer Mühlenkamphalle nach einem Ball. © terwey

Die Enttäuschung ist groß gewesen, berichtet Lina Witte. Die Rückraumspielerin verlor mit der HSG Hunte-Aue Löwen am Samstag nicht nur das Spiel bei der HSG Osnabrück, sondern auch die zuvor eroberte Tabellenführung in der Handball-Oberliga. „Als Gejagter hat der Druck auf uns zugenommen“, berichtet die 26-Jährige. In der Verfolgerrolle könne der drittplatzierte Aufsteiger zu Hause gegen den Tabellenvierten Wilhelmshavener HV (Samstag, 19.15 Uhr) nun wieder befreit aufspielen.

Diepholz – „Wir sind auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Das tut uns vielleicht auch mal ganz gut“, sagt Lina Witte zum Dämpfer nach vorausgegangenen neun Siegen in Serie: „In Osnabrück fehlte uns die Kompaktheit in der Abwehr. Wir haben keinen Zugriff bekommen. Von außen wirkte das vielleicht sogar lustlos.“

Klostermann: „Lina hat einen guten Spielwitz“

Mit fünf Toren gehörte die Diepholzerin noch zu den Besseren beim 25:28. „Lina hat einen guten Spielwitz. Sie kann ein Spiel gut lesen und setzt das um, was man ihr für die Partie mitgibt“, schätzt Trainer Klaus Klostermann die Qualitäten der Dauerbrennerin, die nur eines der bisher 15 Liga-Matches verpasste.

„Seit Medea Mosel bei uns ist, fühle ich mich insgesamt besser“

„Aber auch von der Trainingsbeteiligung her ist sie vorbildlich“, lobt der Coach. Die angehende Grundschullehrerin, die in Vechta studiert, erklärt: „Ich versuche, jede Einheit mitzumachen, um fit zu sein. Seit Medea Mosel bei uns ist, fühle ich mich insgesamt besser.“ Die Trainerpartnerin von Klaus Klostermann, die seit Saisonbeginn im Amt ist, „hat uns am Dienstag wieder ordentlich rangenommen“, berichtet Lina Witte von der intensiven Kraft- und Ausdauereinheit.

„Stehe nicht gerne im Mittelpunkt“

Das Aufwärmprogramm vor den Spielen absolviert Lina derweil mit ihrer jüngeren Schwester Karla Witte (22). Wenn die Partyhits in der Diepholzer Mühlenkamphalle aus den Boxen dröhnen, „spielen wir uns die Pässe zu“, berichtet Lina Witte vom festen Ritual. Dass ihre Schwester in den Spielen wegen ihrer Tore am Fließband häufiger im Fokus steht als sie selbst, mache ihr nichts aus: „Im Gegenteil, ich stehe nämlich nicht so gerne im Mittelpunkt.“

„Lauteres Raunen, wenn es nicht so läuft“

Dass für sie und ihre Mitstreiterinnen derart viele Zuschauer zu den Heimspielen in die Mühlenkamphalle pilgern, freut sie dennoch: „Es ist beeindruckend, wenn wie gegen Oyten 400 Leute in die Halle kommen.“ Zunehmende Aufregung verspüre sie vor der stetig wachsenden Kulisse nicht, „aber ab und zu vernimmt man schon mal ein lauteres Raunen, wenn es nicht so läuft“.

Lina Witte setzt auf heimische Kulisse

Das soll am Samstag möglichst ausbleiben. „Wir werden jetzt nicht alles verlernt haben, müssen aber dringend unsere technischen Fehler aus der Osnabrück-Partie abstellen und ins Tempospiel finden“, sagt Klaus Klostermann und warnt vor dem „starken Gegner“ mit seinen torgefährlichen Spielerinnen Katharina Schanko (mit 110 Treffern Dritte der Torschützenliste) und Pia Mertens (83). Lina Witte ist trotzdem optimistisch: „Wir haben alle Spiele zu Hause gewonnen. Und unsere Kulisse wird uns wieder helfen.“

Löwinnen-Personal: Winkler kehrt zurück Fehlen werden den Löwinnen gegen Wilhelmshaven Sophie Solomachin (Knieverletzung) und Kristina Logvin (krank). Julia Bahr ist berufsbedingt fraglich. Laura Oehlmann und Aileen Greiner kehren nach privatbedingtem Fehlen ebenso zurück wie Torhüterin Laura Winkler nach Ellbogenüberdehnung.