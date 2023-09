Spieler des Wochenendes: Wetschens Moritz Raskopp - auf dem besten Weg zur „20“

+ © krüger Raskopp und Raskopp: Finn (l.) gratuliert Bruder Moritz zu seinem Torerfolg beim Wetscher 4:0 gegen den FC Sulingen. Beide tragen neben ihren Rückennummern 7 und 14 ausschließlich den Nachnamen auf dem Trikot – keinen Hinweis auf den Vornamen, der in solchen Fällen üblich ist. „Ein Fehler bei der Trikotbestellung“, wie „Mulle“ verrät – und schmunzelnd ergänzt: „Ich glaube, Phil Schwierking hatte das vergessen.“ © krüger

SPIELER DES WOCHENENDES Moritz Raskopp vom Fußball-Landesligisten TSV Wetschen ist sehr ehrgeizig – und liefert ab. Nach seinem Doppelpack im Derby beim FC Sulingen (4:0) hat der 22-Jährige schon fünf Ligatore auf dem Konto - und es sollen noch deutlich mehr werden.

Wetschen – Angesprochen auf den „Spieler des Wochenendes“, muss Björn Wnuck am Montagmittag schmunzeln. Denn mit Derbyheld Moritz Raskopp verbindet der Trainer des Tabellenzweiten TSV Wetschen eine ganz besondere Anekdote. In der Vorbereitung saß Wnuck gerade mit seinen Landesliga-Fußballern in der Sportschule Lastrup zusammen, um die Saisonziele zu definieren, als sich plötzlich Raskopp meldete. „,Mulle’ sagte: ,Und ich will 20 Ligatore machen’“, berichtet der Coach: „Er hatte das wohl falsch verstanden. Denn eigentlich sollte es um die Ziele als Mannschaft gehen, nicht um individuelle. Aber es passt zu ihm: Ein super Typ, aber auch frech und forsch.“

Doch der Acht-Tore-Mann der Vorsaison ließ seiner selbstbewussten Ankündigung bereits Taten folgen, steht nach seinem Doppelpack beim 4:0-Statementsieg beim FC Sulingen am Sonntag bereits bei fünf Buden – nach sieben Spieltagen.

„Es läuft sehr gut. Den Kreiszeitungsbericht vom Derby habe ich schon meinen Mitschülern in der Berufsschule gezeigt“, lächelt der angehende Erzieher am Montagmittag: „In meiner Klasse sind die meisten zwar nicht so fußballbegeistert, aber sie haben es gelesen. Und sie waren innerlich bestimmt neidisch.“

Wnuck freut sich indes „riesig“ für „Mulle“ und lobt: „In der Vorbereitung hat er gut gearbeitet. Er ist immer beim Training und hat auch zugelegt im Spiel gegen den Ball.“ Raskopp genießt deshalb das Vertrauen des Trainers. „Ich bin froh, dass ich jedes Spiel beginnen darf“, erklärt der aktuelle Wetscher Toptorjäger, „denn ich bin sehr ehrgeizig. Es sind für mich Niederschläge, wenn ich mal nicht treffe.“ So wie in der Woche vor dem Derby – bei der 5:0-Gala gegen Tündern.

Um seinem Frust nach vergebenen Chancen Luft zu verschaffen, trete er schonmal an den Pfosten – „eine logische Folge“, so Raskopp.

„Gegen Tündern hat er tatsächlich dicke ,Ziegen’ vergeben und war richtig grantig, als wir ihn rausgenommen haben“, grinst Wnuck. „In dem Spiel hätte ich zwei, drei Tore machen können“, zeigt sich der Knipser selbstkritisch und gibt einen Einblick in sein Inneres: „Wenn ich dann nach 60 Minuten ausgewechselt werde, ist das kein schönes Gefühl.“

Der besondere Spitzname „Mulle“ – jeder beim TSV Wetschen nennt Moritz Raskopp nur beim Spitznamen. Aber woher stammt der? „Als ich zehn war, konnte der Bruder meines besten Freundes meinen Namen nicht aussprechen. Er war vielleicht zwei Jahre alt“, erklärt Raskopp. Aus Moritz wurde „Mulle“. Der Name sprach sich rum und blieb bis heute.

Ganz anders war’s am Sonntag. „Geil, im Derby zu treffen“, freut sich der Diepholzer. Einen 40-Meter-Sprint nach Kevin-Reinking-Zuspiel schloss Raskopp mit dem 2:0 ins Eck ab, das 4:0 erzielte „Mulle“ per Kopf. Nicht gerade seine Stärke, wie er sagt. „Aber da musste ich auch nur den Kopf hinhalten. Finn (Raskopp) hat es mir mit seiner Flanke einfach gemacht“, schwärmt der Knipser von der scharfen Hereingabe seines älteren Bruders, mit dem er seit seinem ersten Seniorenjahr in Wetschen zusammenspielt.

So harmonisch geht es zwischen den beiden allerdings nicht immer zu, wie Wnuck verrät: „Sie piesacken sich ohne Ende. Wenn ,Mulle’ eine Chance mal nicht macht, ist Finn der Erste, der es ihm aufs Brot schmiert. Da muss ich schon häufiger mal sagen: Jetzt lass doch mal deinen Bruder in Ruhe.“ Auch Moritz Raskopp berichtet von der „einen oder anderen Auseinandersetzung, wenn ich bei seinen Flanken mal nicht am ersten Pfosten bin. Aber grundsätzlich verstehen wir uns blind und haben ein sehr gutes Verhältnis.“

Auch das Klima innerhalb des Teams sei „überragend“. Der Schalke-Fan glaubt deshalb: „Die Oberliga ist unser Ziel und auf jeden Fall drin.“ Seine anvisierten 20 Ligatore sollen dazu beitragen.