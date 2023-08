Auch über links läuft’s für Lohaus: Vom Innen- zum Außenverteidiger: Viel Lob für Wetscher Neuzugang

Von: Cord Krüger

Nach innen gezogen: Wetschens Linksverteidiger Til-Jarne Lohaus schaltete sich gegen den FC Sulingen öfter vorn mit ein, hinterlief gut mit Linksaußen Ricardo Tenti und erntete hinterher viel Lob. © Krüger

Wetschen – Vor der Saison stand bei Til-Jarne Lohaus noch das Abwehrzentrum ganz oben auf dem Wunschzettel. „Im Feedback-Fragebogen, den wir vom Trainerteam an jeden Spieler verteilt haben, hat er als seine 1a-Position die des Innenverteidigers genannt, erst an ,1b’ stand: ,Außenverteidiger’“, erinnert sich Björn Wnuck. Spätestens seit dem 5:0-Sieg am Freitagabend bei Landesliga-Konkurrent FC Sulingen im Bezirkspokal ist der Chefcoach des TSV Wetschen jedoch froh, den 19-Jährigen hinten links aufgeboten zu haben: „Er hat erst ein Herren-Jahr hinter sich und war bei der SG Diepholz primär als Innenverteidiger aufgestellt. Aber gegen Sulingen hat ,TJ’ das richtig gut gemacht, war griffig in den Zweikämpfen und hat seinen linken Fuß stark eingesetzt“, lobt Wnuck den Defensivallrounder. Gut möglich also, dass sich der Neuzugang am Samstag zum Landesliga-Start ab 16.00 Uhr im Heimspiel gegen den TuS Garbsen erneut als Linksverteidiger in der Startelf wiederfindet.

Der Hemsloher selbst hätte nichts dagegen: „Links läuft es hier ganz gut für mich. Dort habe ich in Diepholz zwar auch schon gespielt, aber meist in der Mitte – wenn ich überhaupt in der Abwehr und nicht als Sechser oder Achter im Mittelfeld gebraucht wurde“, fasst er seine vielfältigen Aufgaben beim bisherigen Bezirksligisten zusammen.

Trotz dieser Flexibilität beschreibt er seine Anfänge in Wetschen als „anstrengend. Denn zuerst war meine Fitness noch nicht so, wie sie hätte sein sollen. Und im taktischen Bereich wird hier viel ausgeprägter gearbeitet.“

Wie in den jüngsten drei Trainingseinheiten unter der Woche, als die Coaches noch diverse Stellschrauben drehten. Gegen Garbsen wünscht sich Wnuck nun von Beginn an jene Zielstrebigkeit, die seine Männer in Sulingen ab der 20. Minute gezeigt hatten: „Dieses Selbstbewusstsein möchten wir von der ersten Minute an sehen. Es macht Sinn, dass wir uns unserer Geschwindigkeit noch mehr bedienen.“

Das dürfte überwiegend mit dem Kader aus dem Cup-Duell geschehen. Erstens, weil nach dem Auftakterfolg kaum Anlass zu Umstellungen besteht. Zweitens, weil von den vielen Verletzten aus der Vorbereitung vorerst niemand zurückkehrt. Der an einer ausgekugelten Schulter laborierende Kevin Reinking arbeitete am Dienstag mit Co-Trainer Christopher Otte ebenso individuell wie Alen Suljevic nach seinen abgeklungenen Adduktoren-Problemen, „aber es wäre fahrlässig, zu früh anzufangen“, verdeutlicht Wnuck. Als Beispiel nennt er Abwehrchef Sören Sandmann, der sich mit Achillessehnenbeschwerden durchs Saisonfinale gequält hatte und nun Schonung verordnet bekam.

Lohaus freut sich jedoch bereits auf die Rückkehr des Routiniers: „Sören kommt wie ich aus Hemsloh, von daher habe ich mit ihm aus der Mannschaft am meisten zu tun. Fast alle anderen kannte ich aber auch schon vorher – zum Beispiel Moritz Raskopp.“ Mit dem Stürmer stand er in der A-Jugend des JFV Rehden zusammen auf dem Feld, ehe er auf der Suche nach möglichst vielen Spielanteilen zur SG Diepholz wechselte. Jetzt hofft er auf einen guten Punktspiel-Start: „Ich bin ein bisschen nervöser als vorher gegen Sulingen, weil ich den FC ja schon aus der Bezirksliga kannte“, erklärt der Mann, der gerade ein duales Studium zum Wirtschaftsinformatiker begonnen hat: „Die Landesliga ist wiederum völlig neu für mich, und der erste Gegner genauso.“

Kein Wunder. Selbst Co-Trainer Nils Jakobsen ist nach seiner Beobachtung vom Sonntag in Garbsen nicht wirklich schlauer. Denn der letztjährige Tabellenzehnte bekam sein Bezirkspokalspiel nur dank einiger Verstärkungen aus der Zweiten über die Bühne und bezwang Bezirksligist TSV Stelingen knapp mit 1:0. Fraglich also, in welcher Formation die Gäste anreisen. „Für uns gilt deshalb die Devise, unsere eigenen Stärken in den Ring zu werfen und unser Spiel zu machen“, fordert Wnuck.

Gabriel Czyborra kann dies nur von außen verfolgen. Garbsens Neuzugang vom TuS Sulingen sah gegen Stelingen die Ampelkarte.