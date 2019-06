Auch der 21. Drebber-Lauf bleibt ein Renner

Maschmeyer rechnet zwischen 600 und 700 Teilnehmern / Los geht´s morgen um 14.30 Uhr

+ Auch Julian Franke startet gern beim Drebber-Lauf.

Drebber – Es gab auch gestern noch einige Online-Anmeldungen: Der Drebber-Lauf hat an seiner Beliebtheit in der Lauf-Szene nichts eingebüßt, obwohl es die eine oder andere Parallel-Veranstaltung gibt. „Wir erwarten zwischen 600 und 700 Teilnehmer“, sagte gestern Heinfried Maschmeyer vom Organisationsteam. Die 21. Auflage des Kult-Ereignissses geht am morgigen Samstag (Start und Ziel Schulstraße in Drebber) über die Bühne.