0:3 beim SC Vahr-Blockdiek: Bi Ria kündigt nach „Arbeitsverweigerung“ personelle Konsequenzen an

Von: Julian Diekmann

Musste die Heimreise mit einer 0:3-Niederlage antreten: Brinkums Enes Tiras (re.). © Springer

Iman Bi Ria sprach von einer „Blamage“ und „Arbeitsverweigerung. Der Trainer des Fußball-Bremen-Ligisten Brinkumer SV war nach der Leistung beim 0:3 (0:1) beim SC Vahr-Blockdiek geladen und kündigte personelle Konsequenzen an.

Bremen – So hatte sich Iman Bi Ria den Sonntag nicht vorgestellt. „Ich habe eigentlich gedacht, dass wir auf einem guten Weg sind. Aber das, was mein Team heute gezeigt hat, war komplette Arbeitsverweigerung“, sagte der Trainer des Fußball-Bremen-Ligisten Brinkumer SV nach der 0:3 (0:1)-Niederlage beim SC Vahr-Blockdiek: „Ich werde unter der Woche klare Kante zeigen und mit der Mannschaft hart ins Gericht gehen.“ So sollen auch Köpfe rollen. „Es wird auch Spieler treffen, die nicht damit rechnen. Ich bin nicht hier hergekommen, um mir auf der Nase herumtanzen zu lassen oder damit wir uns von Woche zu Woche blamieren. Und das war heute eine große Blamage“, raunte Bi Ria.

Fußball-Bremen-Liga: SC Vahr-Blockdiek - Brinkumer SV 3:0 (1:0) Brinkum: Gerke - Donyina, Degelmann (57. Rudi), Ac (39. M. Ates), Kacar, Mumpese (39. Grand), Sahin (70. Schreck), E. Ates, Tiras (39. Sedef), Beganaj, Dere. Besonderes Vorkommnis: Rote Karte gegen Brinkums Donyina wegen groben Foulspiels. (63.). Tore: 1:0 (31.) Markart, 2:0 (63.) Palankalilar (Foulelfmeter), 3:0 (81.) Glombik. Schiedsrichter: Mirko Eggers (TSV Osterholz-Tenever).

Er habe von Minute eins an alles vermisst. So fehlte es laut Coach an Mentalität und Leidenschaft. „Keiner meiner Spieler hat heute Normalform gezeigt. Das war einfach eine große Katastrophe“, fasste der BSV-Trainer zusammen. Gerade in der ersten Halbzeit habe die Körpersprache gefehlt. Die Anfangsphase überstanden die Brinkumer aber noch einigermaßen. Dennoch wechselte Bi Ria in der 30. Minute gleich dreimal: „Hätte ich gekonnt, dann hätte ich auch achtmal gewechselt.“ Doch auch die Auswechslungen brachten keine Veränderung. Im Gegenteil. Nur eine Minute nach dem Dreifachwechsel gingen die Hausherren nach einer Ecke in Führung. Marc-Fabian Markart köpfte zum 1:0 ein.

Iman Bi Ria stellt sich vor Rotsünder Issac Kofi Donyina

Nach dem Seitenwechsel „ging es dann genauso weiter wie in Halbzeit eins“, monierte Bi Ria. „Es hat sich nichts geändert. Die Mannschaft war tot. Wir haben einen Fehlpass nach dem anderen gespielt.“ So hatte der Gegner Räume, konnte sich den Ball hin und her spielen. Und nach einem eklatanten Fehlpass von Leonardo Beganaj konnte sich Issac Kofi Donyina nur mit einem Foul im Strafraum behelfen, sodas Schiedsrichter Mirko Eggers erst die Rote Karte zeigte und dann auf den Elfmeterpunkt deutete. Burak Palankalilar nahm sich der Sache an und verwandelte sicher zum 2:0 (63.). „Issac konnte eigentlich nichts dafür, er musste hinterherrennen und ihn im Strafraum umhauen“, nahm Bi Ria seinen Rotsünder in Schutz.

„Ich bin maximal angepisst über die Art und Weise, wie einige sich beim Brinkumer SV präsentieren“

Und auch beim 3:0 von Philip Karol Glombik (81.) war Beganaj nicht auf der Höhe. „Da ist uns erneut ein Fehlpass im Zentrum passiert, sodass der Gegner leichtes Spiel hatte“, berichtete ein angefressener Bi Ria. „Heute hatte keiner im Kader Bremen-Liga-Niveau. Ich bin maximal angepisst über die Art und Weise, wie einige sich beim Brinkumer SV präsentieren. Da werde ich unter der Woche einige personelle Entscheidungen treffen.“