Arbeitsreiche Nacht für Trainer Arambasic: Rehden nach Last-Minute-K.o. in Lübeck zu Gast beim Bremer SV

Von: Fabian Terwey

Teilen

„Er hätte sich in den Arsch beißen können“, sagt Rehdens Trainer Kristian Arambasic über Ebrima Jobe (re.), der ansonsten ein sicherer Elfmeterschütze ist, beim 1:2 in Lübeck aber einen Strafstoß verschoss. © krüger

Der bittere Last-Minute-Knockout brachte Kristian Arambasic um den Schlaf. Der Trainer des Fußball-Regionalligisten BSV Rehden nutzte die Nacht von Sonntag auf Montag nach dem 1:2 in der Nachspielzeit beim 1.FC Phönix Lübeck stattdessen dafür, sich bereits auf das nächste Spiel bei Aufsteiger Bremer SV (Mittwoch, 18.00 Uhr) vorzubereiten.

Rehden – „Nach Niederlagen schlafe ich generell schlecht. Erst zwei Tagen später ist der Kopf wieder frei“, berichtet der 45-Jährige: „Im Moment haben wir aber keine Zeit.“ Denn in der dritten Englischen Woche in Folge wartet das Nachholspiel des ersten Spieltags, das wegen der DFB-Pokalspiele beider Teams umterminiert worden war. „Während wir unsere Niederlage verarbeiten müssen, ist der Bremer SV im Aufwind“, erwartet Arambasic einen selbstbewussten Gegner am Panzenberg. Die Bremer um Onur Uzun, Arambasic’ ehemaliger Spieler beim FC Oberneuland, gewannen ihr jüngstes Heimspiel gegen Jeddeloh mit 3:2. „Sie kommen eher über Umschaltmomente“, weiß Rehdens Coach: „Ich überlege, ob wir mit Fünfer- oder Viererkette spielen.“ So gut wie sicher war am Dienstag indes, dass Niklas Kiene Teil der Abwehrreihe bleiben wird. Beim erkrankten Angelos Argyris sprach die Tendenz laut Coach gegen einen Einsatz. Grünes Licht gab Linksverteidiger Daniel Haritonov, der wie in Lübeck mit Innenbandverletzung auf die Zähne beißen will. „Jetzt müssen wir den Bock umstoßen“, sagt Arambasic vorm fünften Liga-Spiel: „Wir haben bisher solide Leistungen gezeigt, aber vier Punkte sind zu wenig.“