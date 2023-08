Arambasic will „den Hunger stillen“: Rehdens Zweijahresplan zur Regionalliga-Rückkehr mit jungen Talenten

Zwei Gewinner der Rehdener Vorbereitung: Oleksii Mazur (links) überzeugte bisher im defensiven Mittelfeld, Viktor Appiah (rechts) durch Tempo und Torgefahr. © Krüger

Regionalliga-Absteiger BSV Rehden hat sich in der Vorbereitung Selbstvertrauen für die neue Saison geholt. Was sich Trainer Kristian Arambasic vor dem Oberliga-Start beim FSV Schöningen von seiner jungen Mannschaft erhofft und welches Versprechen Kapitän Lovro Sindik macht.

Rehden – Irgendwann nach einem dieser vielen Testspiele blickte Kristian Arambasic schmunzelnd hinüber zu seinem Spielerkreis: „Vom Durchschnittsalter her haben wir jetzt eine U 23, streng genommen sogar eine U 21“, verdeutlichte der Trainer des BSV Rehden das Ausmaß dieses Umbruchs nach dem Abstieg aus der Regionalliga Nord. 17 Fußballer gingen diesen Weg hinunter in die Oberliga nicht mit, neun blieben, zwölf kamen hinzu. Umso mehr wundert sich der 45-Jährige, wie gut der neue BSV bereits harmoniert: „Es macht den Eindruck, als ob alle schon ein halbes Jahr so zusammen spielen. Ich bin begeistert von jedem Einzelnen – auch von den Alten.“

„Spaßkanone Bocar Djumo“ soll Führungsaufgaben übernehmen

Nun ja, so richtig alt ist niemand in seinem Kader. Lovro Sindik mit 31 Lenzen und dessen Mittelfeld-Kollege Josip Tomic (29), der als dienstältester Rehdener nun in seine achte Serie geht, bringen die meiste Erfahrung mit. Auch deshalb fällt beiden nun eine besondere Aufgabe zu: Sie gehen ab sofort als gleichberechtigte Kapitäne voran. „Aber auch von unserer Spaßkanone Bocar Djumo erwarte ich, dass er in Zukunft deutlich mehr Führungsaufgaben übernimmt“, fordert sein Coach vom 28-jährigen Stürmer.

Rehdens Nummer eins: Ole Bahr

Ganz hinten gilt der vor einem Jahr in die Waldsportstätten gekommene Torhüter Ole Bahr (21) als Nummer eins, „denn das hat er sich in seinen bisherigen Einsätzen verdient.“ Zu den weiteren Verbliebenen zählt Innenverteidiger Moody Chana, der mit seinen 24 Jahren nun die Rolle des Abwehrchefs ausfüllen soll. Zum Liga-Auftakt am Samstag ab 14.00 Uhr beim Aufstiegsaspiranten FSV Schöningen könnte neben ihm in Person des aus der eigenen A-Jugend beförderten Kyrylo Kozin ein erst 19-Jähriger verteidigen.

Viktor Appiah verleiht Rehden Speed

Doch ihm und den anderen Youngstern vertraut Arambasic komplett. Etwa dem von SV Meppens U 19 gekommenen Innenverteidiger Tom Berling, „das größte Abwehrtalent, das ich je hatte“. Oder Offensivmann Viktor Appiah (21), der „uns vorn die nötige Geschwindigkeit verleiht“. Aber auch Sechser Oleksii Mazur (21, von Falke Steinfeld), „der eine überragende Vorbereitung hatte“.

Insgesamt will der Trainer jedoch niemanden hervorheben: „Wir haben bisher ausnahmslos junge Leute verpflichtet, die noch nie in der Regionalliga gespielt haben, die aber ganz offensichtlich alle dorthin wollen – und diesen Hunger möchten wir stillen.“ Allerdings nicht unbedingt schon in der ersten Saison nach dem Abstieg: „Wir haben einen Zweijahresplan.“

Darauf wirke das Team ums Team ebenso hin, unterstreicht der Pädagoge: „Die Vereinsführung und die sportliche Leitung haben hervorragend an der Kaderplanung gearbeitet“, lobt er Clubchef Friedrich Schilling und Sportvorstand Sandy Röhrbein.

Rehden reist mit Selbstvertrauen nach Schöningen

Eine Aufgabe, die noch nicht ganz abgeschlossen ist. Bereits in Schöningen könnte noch der eine oder andere Last-Minute-Neuzugang auflaufen – „wenn wir rechtzeitig die Spielerlaubnis bekommen“, verrät der Übungsleiter. Wenn nicht, treten die Rehdener trotzdem mit breiter Brust die weiteste Dienstreise der Saison in den Kreis Helmstedt an: „Wir haben Selbstvertrauen – das haben wir uns allerdings hart erarbeitet.“

Fans reisen mit der Mannschaft mit

Begleitet wird die Mannschaft im vollbesetzten Bus von reichlich Fans – was im Abstiegsjahr keine Selbstverständlichkeit war. „Schön, dass wir während unserer Vorbereitung wieder Leute für uns begeistern konnten“, freut sich Arambasic. Diese Begeisterung wollen er und seine jungen Wilden in Schöningen weiter schüren und sie mit in ihr Achtelfinale um den Niedersachsenpokal herüberretten. Dann tritt der BSV am Mittwochabend ab 19.00 Uhr bei Oberliga-Konkurrent 1. FC Germania Egestorf-Langreder an.

Neuer Kapitän: Josip Tomic (am Ball) teilt sich das Amt mit Lovro Sindik. © Privat

Viele Schöninger mit höherklassiger Erfahrung: „Gleich ein Top-Gegner“ „Es war die beste Vorbereitung, die ich als Trainer je hatte“, schwärmt Rehdens Chefcoach Kristian Arambasic kurz vor dem Oberliga-Start. Nur nach dem letzten Match setzte es Kritik vom 45-Jährigen: Die Einstellung während des 8:2 (4:1)-Siegs über den A-Junioren-Regionalligisten Vorwärts Wacker Billstedt gefiel ihm überhaupt nicht. Mit dieser dürftigen Portion Respekt vor dem Gegner, prophezeite der Chefcoach, „gibt es beim FSV Schöningen ein „böses Erwachen“.

Angesichts der Lebensläufe einer Reihe von Routiniers dieses Teams aus dem Kreis Helmstedt dürfte jedoch kaum die Gefahr bestehen, dass die Schwarz-Weißen den Gastgeber zum Punktspiel-Auftakt am Samstag ab 16.00 Uhr auf die leichte Schulter nehmen. Dies versprach bereits Josip Tomic, zusammen mit Lovro Sindik neuer gleichberechtigter Kapitän der Schwarz-Weißen: „Wir werden die gesamte Oberliga sicherlich nicht unterschätzen.“

Sindik sieht da ebenfalls keine Gefahr: „Jeder unserer Spieler will was zeigen. Letztes Jahr haben wir manchmal einen Meter weniger gemacht, diesmal geht jeder einen Meter weiter.“

Das dürfte gegen diese prominent besetzte Truppe auch nötig sein. Sturm-Neuzugang Christian Beck etwa bringt die Erfahrung aus 31 Zweit- und 176 Drittliga-Spielen für den 1. FC Magdeburg mit, hat zudem mehr als 220 Regionalliga-Partien hinter sich. Kapitän Daniel Reiche verteidigte einst für den damaligen Zweitligisten MSV Duisburg, Angreifer Petrus Amin ist mit 120 Spielen für Lupo Martini Wolfsburg bis hinauf zur Regionalliga eine lebende Legende des Clubs aus der Autostadt. „Wir bekommen es also gleich am Anfang mit einem Top-Gegner zu tun“, weiß der BSV-Coach. ck