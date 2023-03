Arambasic vermisst Abgebrühtheit: 1:1 gegen St. Pauli II - Rehden startet mit Remis aus der Zwangspause

Von: Daniel Wiechert

Sein erstes Saisontor erzielte der lange verletzte Rehden-Stürmer Bocar Djumo. © Vogler

„Höher, höher, höher“, brüllte Kristian Arambasic – auch in der fünften Etage des angrenzenden Wohnblocks mit bestem Blick auf das Spielfeld im Edmund-Plambeck-Stadion in Norderstedt wird er zu hören gewesen sein. Seine Spieler gehorchten etwas zeitversetzt. Nach zu passiver Anfangsphase liefen die Fußballer des BSV Rehden höher an – und wurden direkt belohnt. Jhonny Peitzmeier, seines Zeichens Torwart beim gastgebenden FC St. Pauli II, passte auf Franz Roggow, der direkt von Rehdens Alexander Schmitt unter Druck gesetzt wurde. Bocar Djumo stibitzte sich den nun freien Ball und schoss aus 16 Metern unten links zum 1:0 (22.) für die Gäste ein. Vier Minuten später machte Roggow seinen Fehler wett, zirkelte einen 25-Meter-Freistoß mit links in den rechten Winkel – 1:1. Danach änderte sich die Anzeigetafel nicht mehr.

Norderstedt – Nach einem Monat Zwangspause wegen Spielausfällen starten die abstiegsbedrohten Rehdener also mit einem Remis in die heißen Regionalliga-Wochen. „In den ersten 20 Minuten hatten wir überhaupt keinen Zugriff“, sagte Arambasic. Erst nach einer Systemkorrektur lief es besser. Rehdens Trainer hatte von 4-1-4-1 auf 4-4-2 mit Doppelsechs geswitcht. „Wir hatten das Spiel dann im Griff, haben sehr konzentriert gegen den Ball gearbeitet, hatten ein super Anlaufverhalten“, führte Arambasic aus: „Leider fehlte vorne aber erneut die letzte Konsequenz.“

Und die nötige Abgebrühtheit. In der Nachspielzeit hatte sich Tony Lesueur stark bis zur rechten Grundlinie durchgetankt, wurde dann von Lennart Appe ins Straucheln gebracht – statt das Foul anzunehmen, bugsierte der 22-Jährige den Ball noch zu Josip Tomic, der nicht genug Druck hinter das Spielgerät bekam und aus sieben Metern links vorbeischoss. „Fällt Tony, bekommen wir Elfmeter. Da sind wir manchmal zu brav, zu fair“, meinte Arambasic, der insgesamt von seiner Mannschaft „viel mehr Positives denn Negatives“ gesehen hatte: „Ich habe für die kommenden Wochen ein gutes Gefühl.“

Fußball-Regionalliga: FC St. Pauli II - BSV Rehden 1:1 (1:1) Rehden: Niemann, Popovic, Kiene, Becken, Haritonov - Schmitt - Mansaray (79. Jobe), Coleman, Lesueur, Memisevic (79. Tomic) - Djumo (79. Cristescu). Tore: 0:1 (22.) Djumo, 1:1 (26.) Roggow. Schiedsrichter: Kevin Behrens (TuS Hasede).