Arambasic muss die Kette flicken: Gleich drei Sperren erschweren Rehdens Aufgabe in Flensburg

Von: Daniel Wiechert

Auf einen neuen Partner in der Innenverteidigung darf sich Rehdens Niklas Kiene (links) am Wochenende in Flensburg einstellen. © Wiechert

Kristian Arambasic glaubt auch nach dem bitteren 2:2 gegen Hildesheim an den Klassenerhalt. Der Trainer des Fußball-Regionalligisten BSV Rehden gibt sich vor dem Spiel bei Weiche Flensburg kämpferisch und ordnet einen Zwischenruf von Präsident Friedrich Schilling auf der Pressekonferenz nach dem Hildesheim-Match ein.

Rehden – Den Zwischenruf von Präsident Friedrich Schilling auf der Pressekonferenz nach dem äußerst bitteren 2:2 gegen Hildesheim möchte Kristian Arambasic nicht überbewertet wissen. „Natürlich strahlte das nicht unbedingt die positive Energie aus, die es braucht“, meinte der Trainer des Fußball-Regionalligisten BSV Rehden, „aber ich kenne Friedrich – und ich weiß, dass er das nicht böse meinte, sondern dass es aus einer brutalen Enttäuschung heraus kam.“ Schilling hatte davon gesprochen, „wahrscheinlich“ abgestiegen zu sein.

Arambasic glaubt weiter an den Rehdener Klassenerhalt

Überhaupt herrschte nach dem Last-Minute-Remis Untergangsstimmung an den Waldsportstätten. „Beim Team und bei mir aber überhaupt nicht“, stellt Arambasic klar. „Wir haben alles noch selbst in der Hand. Und wir haben auch die nötige Qualität. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass wir es schaffen werden.“

Angesichts des drohenden Massenabstiegs – siehe Tabellenkasten – müssen aber zwingend Erfolgserlebnisse her, auch im Auswärtsspiel beim SC Weiche Flensburg (Samstag/13.30 Uhr). „Ich erwarte, dass wir uns die Punkte, die wir liegen gelassen haben, jetzt holen“, fordert Arambasic, der mit dem BSV Rehden bereits am Freitag an die Förde reist, „um mit voller Kraft in die Partie hineingehen zu können“.

Die für den Abstiegskampf entscheidende Tabellenregion der Fußball-Regionalliga © Kreiszeitung

Weiche, der Liga-Vierte, wird seit Jahresbeginn von Benjamin Eta trainiert, der wie Arambasic eine lange Vergangenheit im Bremer Raum hat: „Ein junger Trainer, der gepflegten Fußball spielen lassen will, er hat auch die Spielertypen dazu – unsere Aufgabe wird es sein, dies zu verhindern.“

Pierre Becken, Julijan Popovic und Kevin Coleman gesperrt

Umso ärgerlicher, dass Abwehrchef und Kapitän Pierre Becken dabei nicht helfen kann. Der 35-Jährige verpasst die Partie bei seinem Jugendverein aufgrund seiner Gelb-Roten Karte, Rechtsverteidiger Julijan Popovic fehlt ebenso wie Flügelspieler und Außenverteidiger-Option Kevin Coleman gelbgesperrt. „Die Viererkette ist zerrissen“, ächzt Arambasic, betont aber gleich: „Dann müssen jetzt eben andere in die Bresche springen und zeigen: ,Trainer, ich bin da.‘“

Lovro Sindik und Malik Memisevic kehren zurück

Gut möglich, dass Moody Chana zum dritten Mal in dieser Saison von Beginn an ran darf und mit Niklas Kiene die Innenverteidigung bilden wird. „Er ist natürlich eine sehr ernsthafte Alternative“, sagt Arambasic. Trotz Wackler nach seiner Einwechslung gegen Hildesheim genießt der 24-Jährige „zu 100 Prozent mein Vertrauen“, betont der Trainer, der auch wieder auf Allrounder Lovro Sindik und Stürmer Malik Memisevic – Gelbsperren abgesessen – bauen kann. Alexander Schmitt und Karam Han stiegen zudem am Donnerstag nach Verletzungen wieder ins Teamtraining ein.